Vatandaş şikayet etti, iki bakandan açıklama geldi

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın basına kapalı bölümünde, hastane randevularında yaşanan sıkıntılar gündeme alındı. Bazı il başkanları, vatandaşlardan yoğun şikayetler aldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan açıklama istedi. Memişoğlu, "4-5 ay içinde sistemdeki rahatlamayı herkes hissedecek" diyerek sürecin iyileştirileceği mesajını verdi.

Aile Bakanlığı'ndan Dizi Eleştirilerine Yanıt

Toplantıda, televizyon dizilerinin aile yapısına zarar verdiği yönündeki eleştiriler de tartışıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile yapısını destekleyen programların teşvik edildiğini belirterek, "Kanal yetkilileri ile görüşmelerimiz sürüyor" açıklamasını yaptı.

Toplantıda, aile yapısını güçlendiren politikaların yanı sıra medya içeriklerinin de toplumsal değerlere uygun hale getirilmesine yönelik çalışmaların önemine vurgu yapıldı.