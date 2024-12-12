Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Hanım CHP'yi bıraktı
CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP ve CHP Kadın Kolları'nın sosyal medya hesaplarını takipten çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde X ve Instagram'a hızlı giriş yapan Selvi Kılıçdaroğlu, artık sadece eşi Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabını takip ediyor.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 08:05, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 08:07
Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde sosyal medyaya hızlı giriş yapan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP'yi takibi bıraktı.
Selvi Kılıçdaroğlu sosyal medyaya ilk girdiği zamanlarda CHP, CHP Kadın Kolları ve eşinin hesabını takip ediyordu. Eşi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği olağan kurultayın ardından CHP ve CHP Kadın Kolları hesabını takipten çıkan Selvi Kılıçdaroğlu, sadece eşini takip ediyor.
Mehmet Güney