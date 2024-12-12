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FETÖ'nün kuryeleri enselendi

Adana, İstanbul ve Manisa'da FETÖ'yü diri tutmak amacıyla Almanya'dan örgüte para aktarıldığı iddiası üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu harekete geçti.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 08:28, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 08:22
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FETÖ'nün kuryeleri enselendi

Soruşturma kapsamında, Adana Emniyeti'nin tespitlerine göre, yurtdışından gönderilen paraların örgütün elebaşı M.K. tarafından kuryeler aracılığıyla örgüt mensuplarına dağıtıldığı belirlendi.

Yaklaşık bir yıldır süren teknik ve fiziki takip sonrası, dün şafak vakti gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 4'ü kadın olmak üzere 14 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 30 cep telefonu, SIM kartsız telefonlar, yüklü miktarda döviz, levha altın, örgütsel dokümanlar, 12 dizüstü bilgisayar ve 2 sahte Belçika kimliği ele geçirildi.

Edirne Üzerinden Avrupa'ya Kaçış Planı

Gözaltına alınan zanlılardan karı koca olan S.T. ve H.T.'nin, önce Edirne'ye, ardından da Avrupa'ya kaçış planı yaptıkları ve bu amaçla sahte Belçika kimlikleri bastıkları iddia edildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri süren zanlılarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ziya RAMOĞLU

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