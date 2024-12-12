Çanakkale'de gemi trafiğine sis engeli
Çanakkale'de gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 08:57, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 08:58
Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Boğazda yerel feribot seferleri ise sürüyor.