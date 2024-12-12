Beyaz eşyada zam sinyali: Tamirat ve taşıma ücretleri de artıyor

Enflasyonun etkisiyle beyaz eşyada fiyat artışları devam ediyor. Haneler ilk fırsatta yenisini alırken, evdeki mevcut eşyalar ise kıymete bindi. Ancak buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesinde yaşanan arızalar bütçesi yetmediği için yenisini alamayanların kabusu oldu. BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO'su ve BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın tamirat ücretlerinin çok arttığına dikkat çekerek "Şu an tüketicinin en çok korktuğu şey cihazın arızalanması. Çünkü hem tamirat hem de taşıma ücretleri arttı. Tüketici ürününü bir yerden bir yere taşımak istemiyor. Buna rağmen yeni bir ürüne ihtiyacı olan tüketici ihtiyacını ötelemiyor. Talep erkene çekilmese de kampanya olduğunda hemen alıyorlar" dedi.

MALİYET YÜKÜMÜZ ARTTI



Sığın'dan yeni yılda beyaz eşyaya zam sinyali de geldi. Sığın, firmaların maliyetleri tüketiciye yansıtmamaya çalıştığını belirterek "Türkiye'de işçilik maliyetleri çok arttı. Lojistikte akaryakıt ve kira artışı ile depolama giderlerimiz yükseldi. İhracatta ise değer artışı yok. Bütün bunlara baktığımızda tüketiciye yansıtmadığımız oldukça büyük bir yük var. Ama bir artış olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BİZ GELİŞMİŞ ÜLKEYİZ



Türkiye'nin beyaz eşya pazarında gelişmiş ülkeler sınıfında olduğunu dile getiren Sığın şunları kaydetti: Hatta Avrupa'dan bile ileride diyebiliriz. Bununla beraber daha küçük ve modern yaşam alanlarına uygun yenilikçi beyaz eşya ürünlerine olan talep hızla yükseliyor. Enerji tasarrufu sağlayan ürünlere yönelik talep hem tüketiciler hem de hükümetler tarafından teşvik edilirken bölgesel enerji standartları, üreticileri yüksek verimlilikte ürünler geliştirmeye yönlendiriyor. Öte yandan IoT ve akıllı ev teknolojileri, dijitalleşme yatırımları için fırsatlar sunuyor. Buna karşın küresel ve yerel ekonomilerdeki dengesizlikler, maliyet yönetimi ve fiyatlandırma stratejileri üzerinde ciddi baskılar oluşturuyor. Yüksek enflasyon, tüketici alım gücünü azaltarak talepte dalgalanmalara yol açabiliyor ve karlılık hedeflerini etkileyebiliyor.

ÖMER TEMÜR