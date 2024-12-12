45 yıllık hazır giyim firması iflas etti! 2 bin çalışan işsiz
45 yıllık hazır giyim firması iflas etti! 2 bin çalışan işsiz
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Beyaz eşyada zam sinyali: Tamirat ve taşıma ücretleri de artıyor
Beyaz eşyada zam sinyali: Tamirat ve taşıma ücretleri de artıyor
Bakan Memişoğlu ile vekiller arasında 'mitomani' tartışması
Bakan Memişoğlu ile vekiller arasında 'mitomani' tartışması
Emeklinin gözü de yeni asgari ücrette
Emeklinin gözü de yeni asgari ücrette
Türkiye Gazetesi: İşte ilk AGS'nin konu dağılımları
Türkiye Gazetesi: İşte ilk AGS'nin konu dağılımları
Vatandaş şikayet etti, iki bakandan açıklama geldi
Vatandaş şikayet etti, iki bakandan açıklama geldi
Erdoğan devreye girdi, Somali ve Etiyopya uzlaştı
Erdoğan devreye girdi, Somali ve Etiyopya uzlaştı
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşandı
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşandı
Bakan Memişoğlu: 2025 yılında 1000 yeni ASM açacağız
Bakan Memişoğlu: 2025 yılında 1000 yeni ASM açacağız
Bakan Uraloğlu: Sosyal medyaya düzenleme zorunlu hale geldi
Bakan Uraloğlu: Sosyal medyaya düzenleme zorunlu hale geldi
Türkiye'den Suriyeli sığınmacılar için güvenli geri dönüş planı
Türkiye'den Suriyeli sığınmacılar için güvenli geri dönüş planı
İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu
İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu
Bakan Tunç: Yargı reformu strateji belgesi yakında açıklanacak
Bakan Tunç: Yargı reformu strateji belgesi yakında açıklanacak
Londra kaybolan Türk profesör aranıyor
Londra kaybolan Türk profesör aranıyor
Dolar günü rekorla kapattı
Dolar günü rekorla kapattı
Meteoroloji uyardı: O gün sıcaklıklar 10 derece düşecek
Meteoroloji uyardı: O gün sıcaklıklar 10 derece düşecek
Türkiye'de ilk olacak! 'Sektöre entegre' meslek lisesi o ilde açılacak
Türkiye'de ilk olacak! 'Sektöre entegre' meslek lisesi o ilde açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de huzura giden yol açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de huzura giden yol açıldı
TRT ekibine bombalı drone saldırısı!
TRT ekibine bombalı drone saldırısı!
Instagram'a 11 milyon 500 bin lira ceza!
Instagram'a 11 milyon 500 bin lira ceza!
Öğretmenleri taşıyan servis devrildi: 9 yaralı
Öğretmenleri taşıyan servis devrildi: 9 yaralı
Elazığ'da kuduz vakası! 9 yaşındaki çocuk öldü
Elazığ'da kuduz vakası! 9 yaşındaki çocuk öldü
En düşük emekli maaşına taban aylık ve refah payı formülü
En düşük emekli maaşına taban aylık ve refah payı formülü
Rojin'in ölümüyle ilgili soruşturmada: İki farklı DNA
Rojin'in ölümüyle ilgili soruşturmada: İki farklı DNA
SGK'ya bütçe transferi 1.1 trilyon TL'ye ulaştı
SGK'ya bütçe transferi 1.1 trilyon TL'ye ulaştı
Yumurtayı kuş gribi vurdu! Sağlığımızı etkiler mi?
Yumurtayı kuş gribi vurdu! Sağlığımızı etkiler mi?
'Suriyeliden acil satılık' ilanları patladı!
'Suriyeliden acil satılık' ilanları patladı!
13 yaş altı hesabın cezası sosyal medya platformuna
13 yaş altı hesabın cezası sosyal medya platformuna
Sinan Ateş suikastı davasında Apple'dan şifre cevabı
Sinan Ateş suikastı davasında Apple'dan şifre cevabı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Beyaz eşyada zam sinyali: Tamirat ve taşıma ücretleri de artıyor

Enflasyon nedeniyle beyaz eşya fiyatlarındaki yükseliş devam ederken, arızalar bütçesi sınırlı olanlar için büyük sorun haline geldi. BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO'su ve BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, tamirat ve taşıma ücretlerinin tüketiciler üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu belirtti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 09:25, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 09:26
Yazdır
Beyaz eşyada zam sinyali: Tamirat ve taşıma ücretleri de artıyor

Enflasyonun etkisiyle beyaz eşyada fiyat artışları devam ediyor. Haneler ilk fırsatta yenisini alırken, evdeki mevcut eşyalar ise kıymete bindi. Ancak buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesinde yaşanan arızalar bütçesi yetmediği için yenisini alamayanların kabusu oldu. BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO'su ve BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın tamirat ücretlerinin çok arttığına dikkat çekerek "Şu an tüketicinin en çok korktuğu şey cihazın arızalanması. Çünkü hem tamirat hem de taşıma ücretleri arttı. Tüketici ürününü bir yerden bir yere taşımak istemiyor. Buna rağmen yeni bir ürüne ihtiyacı olan tüketici ihtiyacını ötelemiyor. Talep erkene çekilmese de kampanya olduğunda hemen alıyorlar" dedi.

MALİYET YÜKÜMÜZ ARTTI

Sığın'dan yeni yılda beyaz eşyaya zam sinyali de geldi. Sığın, firmaların maliyetleri tüketiciye yansıtmamaya çalıştığını belirterek "Türkiye'de işçilik maliyetleri çok arttı. Lojistikte akaryakıt ve kira artışı ile depolama giderlerimiz yükseldi. İhracatta ise değer artışı yok. Bütün bunlara baktığımızda tüketiciye yansıtmadığımız oldukça büyük bir yük var. Ama bir artış olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BİZ GELİŞMİŞ ÜLKEYİZ

Türkiye'nin beyaz eşya pazarında gelişmiş ülkeler sınıfında olduğunu dile getiren Sığın şunları kaydetti: Hatta Avrupa'dan bile ileride diyebiliriz. Bununla beraber daha küçük ve modern yaşam alanlarına uygun yenilikçi beyaz eşya ürünlerine olan talep hızla yükseliyor. Enerji tasarrufu sağlayan ürünlere yönelik talep hem tüketiciler hem de hükümetler tarafından teşvik edilirken bölgesel enerji standartları, üreticileri yüksek verimlilikte ürünler geliştirmeye yönlendiriyor. Öte yandan IoT ve akıllı ev teknolojileri, dijitalleşme yatırımları için fırsatlar sunuyor. Buna karşın küresel ve yerel ekonomilerdeki dengesizlikler, maliyet yönetimi ve fiyatlandırma stratejileri üzerinde ciddi baskılar oluşturuyor. Yüksek enflasyon, tüketici alım gücünü azaltarak talepte dalgalanmalara yol açabiliyor ve karlılık hedeflerini etkileyebiliyor.

ÖMER TEMÜR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber