Fenomenlerin katkısı büyük! Yunanistan'a milyonlarca avro aktı

Yunanistan Turizm Konfderasyonu'nun açıkladığı verilere göre, 2024 yılının Ocak-Ekim döneminde Yunanistan'a gelen yabancı turist sayısı yüzde 10 artışla 35,7 milyona ulaştı. Bu dönemde en dikkat çeken artış ise Türkiye'den gelen turist sayısındaki büyüme oldu. 2023 yılına kıyasla yüzde 29 oranında artan Türk turist sayısı, 2024'ün ilk 10 ayında 1,3 milyona yükseldi. Bu rakam hem Türkiye hem de Yunanistan açısından tarihi bir rekor olarak kaydedildi. Yıl sonuna kadar bu sayının 1,5 milyonu bulması bekleniyor. Türk turistlerin bu süreçte Yunanistan ekonomisine katkısı ise 810 milyon avroyu buldu. Bu rakam, Yunanistan'ın 2023 yılı için hedeflediği 20 milyar avroyu aşan turizm gelirine önemli bir destek sağladı. Yunanistan'ı en çok ziyaret eden ülkeler sıralamasında Türk turistler, Amerika'yı geride bırakarak 5. sıraya yükseldi. İlk dört sırada Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya bulunuyor. Yunan turizm sektöründe Türkiye'nin bu yükselişi gerek ekonomik gerek sosyal açıdan dikkat çekiyor.

YUNAN ESNAF: ONLARI SOYMUYORUZ



Türk turistlerin Yunanistan'a olan ilgisi, Yunan turizm basınında da geniş yer buldu. Özellikle Ege adalarında, Türk ziyaretçilerin ekonomiye yaptığı katkı sıkça dile getiriliyor. Midilli Turizm Acenteleri Derneği Genel Sekreteri Aris Lazaris "Adanın ekonomisine katkıları büyük. Türk turistlerin büyük bölümü varlıklı. Şüphesiz, bizim de kendilerine profesyonelce davranmamız önemli. Eğer onları soymaya kalkışırsak, bir daha gelmezler. Bunun bilincindeyiz" ifadelerini kullandı. Santorini'de otel işletmeciliği yapan Vasiliki Loannou ise Hollanda ve İskandinav ülkelerinden gelen turist sayısında yüzde 50'ye varan düşüşlere dikkat çekerek "Türk turistler huysuz değiller. Her şey için öyle şikayet etmiyorlar. Bizi onlar kurtardı" açıklamasında bulundu.

TÜRK FENOMENLERİN KATKISI BÜYÜK OLDU



Yunan Turizm Bakanlığı ve Yunan otelciler, Türk sosyal medya fenomenlerini etkin bir şekilde kullanarak Türkiye'den gelen turist sayısının artmasına katkıda bulundu. Fenomenlere yönelik düzenlenen bütçeli davetler, bedava tatil imkanları gibi uygulamalar, Türk turistlerin Yunanistan'a ilgisini artırdı. Özellikle sosyal medyada Yunan adalarının ve turistik bölgelerin sıkça tanıtılması, Türkiye'den gelen turist sayısındaki artışın önemli sebepleri arasında gösteriliyor. Türkiye'deki sosyal medyaya olan ilginin yüksek olduğunu bilen Yunan turizmcilerin 2025 yılında da reklam ve tanıtım bütçelerini artıracağı ifade ediliyor.

KAAN ZENGİNLİ