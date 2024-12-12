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35 yıllık komşudan 'çeyiz hırsızlığı' duvarı deldiler!

İzmir'de 35 yıllık komşularının evinin duvarını delerek çeyizlik eşyalarını çalan, ardından duvarı yeniden inşa ederek kayıplara karışan hırsızlık şüphelileri yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 09:49, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 10:25
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kasım ayında meydana gelen hırsızlık 'yok artık' dedirtti. 2025 yılının şubat ayında evlenme hazırlıkları yapan ve ailesinin yanında yaşayan Ahmet Sağlam (29), oturacağı eve yeni eşyalar aldı. İddiaya göre bunu bilen ve yeni eşyalar alınan evin hemen bitişiğinde oturan ailenin 35 yıllık komşusu F.C. ve beraberindeki G.C., balyozla önce kendi evlerinin duvarını kırdı sonra da Sağlam'ın evinin duvarını kırarak içeri girdi.

KIRDIKLARI DUVARI GERİ ÖRDÜLER

Şüpheliler, evdeki iki televizyon, beyaz eşyalar, mobilyalar, halılar, küçük ev aletleri ve avizeleri alarak kendi evine taşıdı. Ardından evin duvarını örüp sıvayan F.C., ve beraberindeki G.C., kayıplara karıştı. Eve gelince şaşkınlık yaşayan Ahmet Sağlam'ın kız kardeşi durumu polise haber verdi.

İKİ İSİM DE YAKALANDI

Olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri evden parmak izi aldı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, G.C.'yi 2 Aralık tarihinde yakalandı. F.C.'nin kaçtığı Ankara'dan İzmir'e geldiğini belirleyip saklandığı adresi tespit eden ekipler, gerçekleştirilen operasyonla F.C.'yi de yakalayarak gözaltına aldı.

1'İ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST

G.C., 3 Aralık tarihinde emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, olay anında alkollü olduğunu söyleyip "Bir anlık gaflete düştüm. Alkollüydüm, olayı bu yüzden gerçekleştirdim" dediği öğrenilen F.C. ise dün emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Öte yandan, çalınan eşyaların kamyonet ile taşınma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, eşya yüklü aracın trafikte seyir halinde olduğu anlar yer alıyor.

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