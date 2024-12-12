Türk malları yine AB kapılarından döndü

Ayrıca 2024.9142 no'lu bildirimde Litvanya'ya yönderilen mutfak ekipmanları da gıdaya temasa uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Avrupa Birliği Gıda Uyarı Sistemi RASFF'ten yapılan 2024.9144 no'lu bildirime göre Hollanda'ya gönderilen kuru incirlerde güvenli limitin 11 katı Okratoksin A maddesine rastlandı. Ürünlerin sınırdan geri çevrilerek iade edildiği açıklandı.

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