2025 MEB AGS'de konu dağılımı ve soru sayıları netleşti

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, AGS konu dağılımı ve soru sayıları hakkında edindiği kulis bilgisini paylaştı.

Üzen, paylaşımında; 'Milli Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM arasında yapılan AGS konu dağılımı çalışması bitmiş durumda. Resmi açıklamanın yapılması bekleniyor' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve ÖSYM'nin ortaklaşa yürüttüğü Alan Yeterlilik Sınavı (AGS) konu dağılımı çalışması sonuçlandı. Resmi açıklamanın yakında yapılması beklenirken, öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren önemli değişiklikler belirlendi.

Konu ve Soru Dağılımı

Yeni AGS sisteminde Geometri ve Dil Bilgisi soruları kaldırıldı. Bunun yerine, belirlenen konu ve soru sayısı dağılımı şu şekilde olacak:

Türkçe (Sözel Yetenek): 15

Matematik (Sayısal Yetenek): 15

Tarih: 10

Coğrafya: 8

Eğitimin Temel Kavramları ve Türk Milli Eğitim Sistemi: 24

Mevzuat: 8

Bu düzenlemelerle, sınavın hem öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini hem de genel bilgi seviyelerini ölçme hedefinin daha dengeli bir yapıya oturtulması amaçlanıyor.

Tarih ve Coğrafya Konularında Değişiklik Yok

Açıklamaya göre, Tarih ve Coğrafya sorularında herhangi bir müfredat değişikliği yapılmadı. Bu durum, geçmiş dönem sınav hazırlıklarına benzer bir çizgide ilerleyen adaylar için önemli bir avantaj sağlıyor.

Yeni Düzenleme Neleri Hedefliyor?

Yeni sistemin, öğretmen adaylarının mesleki bilgi birikimlerini geliştirmek ve sınav sürecindeki bekleme sürelerini en aza indirmek gibi hedefleri bulunuyor. MEB yetkilileri, bu düzenlemelerin adaylara daha net bir sınav yapısı sunacağını belirtti.