2025 MEB AGS'de konu dağılımı ve soru sayıları netleşti

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, AGS konu dağılımı ve soru sayıları hakkında edindiği kulis bilgisini paylaştı.

Üzen, paylaşımında; 'Milli Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM arasında yapılan AGS konu dağılımı çalışması bitmiş durumda. dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve ÖSYM'nin ortaklaşa yürüttüğü Alan Yeterlilik Sınavı (AGS) konu dağılımı çalışması sonuçlandı.

Konu ve Soru Dağılımı

Yeni AGS sisteminde Geometri ve Dil Bilgisi soruları kaldırıldı. Bunun yerine, belirlenen konu ve soru sayısı dağılımı şu şekilde olacak:

Türkçe (Sözel Yetenek): 15

Matematik (Sayısal Yetenek): 15

Tarih: 10

Coğrafya: 8

Eğitimin Temel Kavramları ve Türk Milli Eğitim Sistemi: 24

Mevzuat: 8

Tarih ve Coğrafya Konularında Değişiklik Yok

Tarih ve Coğrafya sorularında herhangi bir müfredat değişikliği yapılmadı.