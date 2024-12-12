2025 MEB AGS'de konu dağılımı ve soru sayıları netleşti
Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM iş birliğiyle hazırlanan Alan Yeterlilik Sınavı (AGS) konu dağılım çalışması tamamlandı. Yeni düzenlemelerle Geometri ve Dil Bilgisi konularında soru sorulması beklenmiyor, Tarih ve Coğrafya müfredatında ise bir değişiklik yapılması beklenmiyor
Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, AGS konu dağılımı ve soru sayıları hakkında edindiği kulis bilgisini paylaştı.
Üzen, paylaşımında; 'Milli Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM arasında yapılan AGS konu dağılımı çalışması bitmiş durumda. dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve ÖSYM'nin ortaklaşa yürüttüğü Alan Yeterlilik Sınavı (AGS) konu dağılımı çalışması sonuçlandı.
Konu ve Soru Dağılımı
Yeni AGS sisteminde Geometri ve Dil Bilgisi soruları kaldırıldı. Bunun yerine, belirlenen konu ve soru sayısı dağılımı şu şekilde olacak:
- Türkçe (Sözel Yetenek): 15
- Matematik (Sayısal Yetenek): 15
- Tarih: 10
- Coğrafya: 8
Eğitimin Temel Kavramları ve Türk Milli Eğitim Sistemi: 24
Mevzuat: 8
Tarih ve Coğrafya Konularında Değişiklik Yok
Tarih ve Coğrafya sorularında herhangi bir müfredat değişikliği yapılmadı.
İşte 2025 ÖABT konu dağılımları
Milli Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM arasında yapılan AGS konu dağılımı çalışması bitmiş durumda.Edip Üzen (@edipuzen) December 12, 2024
Artık öğretmenlerimiz bekletilmeden resmi açıklamanın da yapılması gerekiyor. Daha önce açıkladığım gibi Geometri ve Dil Bilgisi sorulmayacak. Coğrafya ve Tarih konularında değişiklik.