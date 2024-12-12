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Şehir içinde trafik ışığı olmayan ilden 20 milyon liralık tasarruf

Bolu Belediyesi tarafından kent merkezinde trafik ışıklarının bulunduğu kavşaklar, akıllı dönel kavşaklara dönüştürüldü. 5 yıllık süreçte 287 kavşağın tamamındaki trafik ışıkları kaldırıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, akıllı dönel kavşaklar sayesinde trafik yükünün azaltıldığını belirterek, "Trafik kazaları yüzde 50 oranında azaldı. 24 saat çalışan trafik ışıkları kuvvetli enerji harcıyordu. Işıkların kaldırılmasıyla yıllık 20 milyon TL'lik enerji tasarrufu sağlandı" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 10:32, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 10:33
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Şehir içinde trafik ışığı olmayan ilden 20 milyon liralık tasarruf

Bolu Belediyesi tarafından sürücülerin trafikte bekleme sürelerini azaltmak ve yakıttan tasarruf etmelerini sağlamak amacıyla kent merkezindeki trafik ışıklarının tamamı kaldırıldı. Işıkların kaldırıldığı alanlara Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından akıllı dönel kavşaklar inşa edildi. 287 noktadaki trafik ışıklarının kaldırılmasıyla birlikte kent merkezindeki ana arterlerle kavşaklarda sürücüler bekleme yapmadan yollarına devam ediyor. Ayrıca ışıklı ve ışıksız direklere dijital reklam panoları yerleştirilerek, daha estetik ve renkli bir görünüme kavuştu.

'AVRUPA'YA FİKİR İHRAÇ ETTİK'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 5 yıllık süreçte 287 noktadaki trafik ışıklarını kaldırdıklarını belirterek, "Yeni yaptığımız kavşaklara da hiç trafik ışığı koymadık. Bolu halkı kurallara riayet etti. Herkese özel ders verseydik bu kadar etkili olmazdı. Trafik kazaları yüzde 50 oranında azaldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü de trafik kazalarının en çok azaldığı il ödülünü alıyor. Bu durum bizi de mutlu ediyor. Türkiye'deki ilk denemeydi bu. Küçük bir şehir olan Sinop'ta tarihi boyunca hiç ışık yoktu. Bolu ölçeğinde hiçbir şehir bunu denemeyi göze almadı. Akıllı dönel kavşaklar ayrıca 8 depoda bir depo akaryakıt tasarrufu sağlıyor. Her yönüyle güzel oldu. Bizim Almanya'da kardeş belediyemiz var, Neuss Belediyesi. Başkan bey bizi ziyarete geldiğinde bu uygulamayı görev yaptığı kente de taşımak istediğini söyledi. Geçtiğimiz aylarda gittiğimde ışıkların yarısının kaldırıldığını gördüm. Belki de ilk kez Avrupa'ya fikir ihraç ettik" diye konuştu.

'YILLIK 20 MİLYON TL ENERJİ TASARRUFU SAĞLANDI'

Başkan Özcan, trafik ışıklarının kaldırılmasıyla birlikte milyonlarca liralık enerji tasarrufu sağlandığına dikkat çekerek, "D-100 kara yolu üzerindeki 3 noktada Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kontrolü var. Vatandaşımız şehir içindeki ışıklar kalkınca o bölgede beklemek zorunda kalıyor. Yaşadıkları eziyetin farkındalar. Karayolları Genel Müdürlüğü ile biz de görüşüyoruz oralara daha büyük kavşaklarla ışıkları kaldırarak şehrin diğer bölgeleriyle bütünleştirebiliriz. Trafik ışıklarının kaldırılmasıyla birlikte milyonlarca liralık enerji tasarrufu sağlıyoruz. 24 saat çalışan ışıklar kuvvetli enerji harcıyor. 287 noktadaki ışıkların kaldırılmasıyla yıllık 20 milyon TL'lik enerji tasarrufu sağlandı" dedi.

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