Konya'da avukat ile katibine dolandırıcılıktan tutuklama
Konya'da yargılanan kişiyi cezadan kurtarabileceğini söyleyerek yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan avukat ile katibi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 10:43, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 10:43
İddiaya göre, avukat M.D. ağır ceza mahkemesinde yargılanan sanığı, alacağı cezadan kurtarabileceğini söyleyerek yakınlarından 100 bin lira aldı.
Bir süre sonra dolandırıldıklarını düşünen kişiler, polise şikayette bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, savcılık talimatıyla avukat M.D. ve katip S.B'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.