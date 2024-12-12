MEBİ Platformu ile üniversiteye hazırlık: 550 bin öğrenciye destek

Avukat, 'Hakime rüşvet vereceğim' yalanı ile müvekkilini dolandırdı
Avukat, 'Hakime rüşvet vereceğim' yalanı ile müvekkilini dolandırdı
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
6 askerin şehit olduğu helikopter kazasının nedeni belli oldu
6 askerin şehit olduğu helikopter kazasının nedeni belli oldu
2 kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı
2 kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı
HIV olduğunu eşinden sakladı, 20 yıla kadar hapsi istendi
HIV olduğunu eşinden sakladı, 20 yıla kadar hapsi istendi
TÜİK açıkladı: Kocaeli kişi başına gelirde zirvede
TÜİK açıkladı: Kocaeli kişi başına gelirde zirvede
Erdoğan devreye girdi, Somali ve Etiyopya uzlaştı
Erdoğan devreye girdi, Somali ve Etiyopya uzlaştı
Cari dengede 5 yıl sonra bir ilk! 5 ay üst üste fazla verildi
Cari dengede 5 yıl sonra bir ilk! 5 ay üst üste fazla verildi
Komisyon toplantısına katılan işçilerden 'geçinemiyoruz' isyanı
Komisyon toplantısına katılan işçilerden 'geçinemiyoruz' isyanı
45 yıllık hazır giyim firması iflas etti! 2 bin çalışan işsiz
45 yıllık hazır giyim firması iflas etti! 2 bin çalışan işsiz
Beyaz eşyada zam sinyali: Tamirat ve taşıma ücretleri de artıyor
Beyaz eşyada zam sinyali: Tamirat ve taşıma ücretleri de artıyor
Bakan Memişoğlu ile vekiller arasında 'mitomani' tartışması
Bakan Memişoğlu ile vekiller arasında 'mitomani' tartışması
Emeklinin gözü de yeni asgari ücrette
Emeklinin gözü de yeni asgari ücrette
Vatandaş şikayet etti, iki bakandan açıklama geldi
Vatandaş şikayet etti, iki bakandan açıklama geldi
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşandı
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşandı
Bakan Memişoğlu: 2025 yılında 1000 yeni ASM açacağız
Bakan Memişoğlu: 2025 yılında 1000 yeni ASM açacağız
Bakan Uraloğlu: Sosyal medyaya düzenleme zorunlu hale geldi
Bakan Uraloğlu: Sosyal medyaya düzenleme zorunlu hale geldi
Türkiye'den Suriyeli sığınmacılar için güvenli geri dönüş planı
Türkiye'den Suriyeli sığınmacılar için güvenli geri dönüş planı
İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu
İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu
Bakan Tunç: Yargı reformu strateji belgesi yakında açıklanacak
Bakan Tunç: Yargı reformu strateji belgesi yakında açıklanacak
Londra kaybolan Türk profesör aranıyor
Londra kaybolan Türk profesör aranıyor
Dolar günü rekorla kapattı
Dolar günü rekorla kapattı
Meteoroloji uyardı: O gün sıcaklıklar 10 derece düşecek
Meteoroloji uyardı: O gün sıcaklıklar 10 derece düşecek
Türkiye'de ilk olacak! 'Sektöre entegre' meslek lisesi o ilde açılacak
Türkiye'de ilk olacak! 'Sektöre entegre' meslek lisesi o ilde açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de huzura giden yol açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de huzura giden yol açıldı
TRT ekibine bombalı drone saldırısı!
TRT ekibine bombalı drone saldırısı!
Instagram'a 11 milyon 500 bin lira ceza!
Instagram'a 11 milyon 500 bin lira ceza!
Öğretmenleri taşıyan servis devrildi: 9 yaralı
Öğretmenleri taşıyan servis devrildi: 9 yaralı
Elazığ'da kuduz vakası! 9 yaşındaki çocuk öldü
Elazığ'da kuduz vakası! 9 yaşındaki çocuk öldü
En düşük emekli maaşına taban aylık ve refah payı formülü
En düşük emekli maaşına taban aylık ve refah payı formülü
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEBİ Platformu ile üniversiteye hazırlık: 550 bin öğrenciye destek

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde hedeflerine daha etkin ulaşabilmesi ve öğrenme süreçlerini kendilerine göre şekillendirebilmesi için hayata geçirilen bireysel öğrenme platformu MEBİ'yi bugüne kadar 550 bin 107 öğrenci kullandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı denemelerinin de yer aldığı platformda öğrenciler, toplam 19 milyon 304 bin 179 soruyu cevapladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 11:07, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 11:09
Yazdır
MEBİ Platformu ile üniversiteye hazırlık: 550 bin öğrenciye destek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), lise düzeyindeki öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde hedeflerine daha etkin şekilde ulaşabilmesi ve öğrenme süreçlerini tamamen kendilerine göre şekillendirebilmesi için hayata geçirilen yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu MEBİ'yi bugüne kadar 550 binden fazla öğrenci kullandı.

MEB, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatla, sınıflarda farklı yeteneklere ve ilgilere sahip öğrencilere "farklılaştırılmış eğitim" yaklaşımını benimsedi. Yeni müfredatla getirilen "beceri temelli" eğitime geçişin kolaylaştırılması için yapay zeka teknolojilerine ağırlık verilerek Eğitim Bilişim Ağı'ndaki (EBA) içerikler zenginleştirildi.

Bu doğrultuda "dijitalleşme" mesaisini artıran bakanlık, yenilikçi, esnek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık sürecini destekleyecek ve öğrenme süreçlerinin tamamen kişiselleştirilebildiği bireysel öğrenme platformu MEBİ'yi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla 21 Ekim'de düzenlenen tanıtım programının ardından lise öğrencilerinin erişimine açtı.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama ve ortaöğretim kademesindeki tüm öğrencilere bulundukları yer ve koşullardan bağımsız eşit eğitim imkanlarının sunulması hedefiyle tasarlanan MEBİ'den bugüne kadar 550 bin 107 öğrenci yararlandı.

- MEBİ uygulaması 401 bin 545 kez indirildi

Öğrenciler için geniş video havuzu ve soru bankalarının yanı sıra konu özetleri, rehberlik videoları ve interaktif testlerin yer aldığı MEBİ'de 1036 ders anlatım videosu, 17 bin 97 dakikadan oluşan videolu içerik, 1036 konu özeti ve 61 bin 361 soru bulunuyor.

Yapay zekanın da etkin kullanıldığı platformda, sistem öğrencilerin öğrenme izlerini takip ediyor ve süreç içerisinde öğrencinin çalışma planını yeniden şekillendirmesini sağlıyor.

Mobilden erişime uygun olmasıyla öğrenme deneyiminin istenildiği zaman devam ettirilebilmesine olanak sağlayan MEBİ, 401 bin 545 kez indirildi.

Kullanıcılarının yüzde 54,3'ünün mobil cihazlardan, yüzde 37,5'inin masaüstü cihazlardan, yüzde 8,2'sinin ise tabletlerden erişim sağladığı platformda öğrenciler, toplam 19 milyon 304 bin 179 soru çözdü.

- YKS denemeleri gelecek hazirana kadar sürecek

MEBİ'de öğrencilerin üniversite sınavında hedeflerine daha etkin ulaşabilmesi için YKS'ye ilişkin denemeler de yer alıyor.

Bu kapsamda 21 Ekim'den bu yana Türkiye geneli düzenlenen YKS denemelerine 76 bin 580 öğrenci katıldı. Denemeler, Haziran 2025'e kadar devam edecek.

Mezun öğrencilerin de kullanabildiği bireysel öğrenme platformuna "mebi.eba.gov.tr" adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişilebiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber