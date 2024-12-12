KOSGEB üst limitini 2 milyon TL'ye çıkardı

KOSGEB'in "KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla yürüttüğü Girişimci Destek Programı'nın İş Geliştirme Desteği 2024 yılı 3. Çağrı başvuruları 1-31 Aralık tarihleri arasında alınacak. Program, 2024-2028 stratejileri doğrultusunda güncellenerek destek üst limiti 375 bin TL'den 2 milyon TL'ye çıkarıldı.

Üst limit 2 milyon TL'ye çıkartıldı

Bu yılın ilk iki başvuru döneminde toplam 1.064 proje için 1 milyar 481 milyon TL destek sağlandı. İş Geliştirme Desteği kapsamında girişimcilere, yüzde 80 oranında ve 1,5 milyon TL üst limite kadar geri ödemeli destek sunulacak. Ayrıca, genç, kadın, engelli, gazi ya da birinci derece şehit yakını olan girişimciler için 150 bin TL ek destek sağlanacak.

Çağrı başvuruları 1-31 Aralık

Desteklenecek giderler arasında personel, makine-teçhizat, yazılım ve hizmet alımları yer alırken, NACE Rev. 2'ye göre "İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar Programlama, Bilgi Hizmetleri, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme" sektörleri öncelikli olacak. Geri ödemeler ise 36 aylık sürecin ardından faizsiz ve komisyonsuz olarak başlayacak.

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