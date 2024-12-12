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2 kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı

Hacettepe Üniversitesi 165 sözleşmeli pesonel, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)Başkanlığı ise 35 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 11:41, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 11:43
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2 kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı

Hacettepe Üniversitesi 165 sözleşmeli personel alacak

Hacettepe Üniversitesi 165 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 Aralık 2024

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 / 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerine Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda giderleri Özel Bütçe gelirlerinden karşılanmak üzere (165) sözleşmeli personel alınacaktır.

Hacettepe Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

SPK, 35 uzman yardımcısı alacak

SPK, 35 Uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 Aralık 2024

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığından:

MESLEK PERSONEL YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) Ankara Merkez ve/veya İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 20 adete kadar Uzman Yardımcısı, 5 adete kadar Bilişim Uzman Yardımcısı ve Avukatlık hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 10 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrolarına başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

SPK ilanı detayları için tıklayınız

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