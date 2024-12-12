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6 askerin şehit olduğu helikopter kazasının nedeni belli oldu

Bakanlık kaynakları, Isparta'da 6 personelin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin "uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır." açıklaması yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 12:02, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 12:17
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Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'NİN, "DEAŞ TEHLİKESİNİN DEVAM ETTİĞİ" ALGISI

Bakanlık kaynakları, "Fırat'ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısı" yapılmaya çalışıldığına dair haberlerle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Fırat'ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısını oluşturmak için PKK/YPG'ye koruma şemsiyesi sağlanmasına yönelik her türlü faaliyeti takip ediyoruz. Biz muhataplarımıza, bir terör örgütünün başka bir terör örgütü kullanılarak temizlenemeyeceğini defalarca ilettik ve iletiyoruz. Terör örgütü PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin Suriye'deki durumdan faydalanarak alan kazanmasına fırsat vermeyeceğimizi vurguluyoruz. Engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz."

MÜNBİÇ'İN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'DEN TEMİZLENMESİ

Bakanlık kaynakları, Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütü PKK/YPG'den temizlediği Münbiç ile ilgili sorularaşu yanıtları verdi:

"Suriye Milli Ordusu (SMO), Münbiç'in tamamında kontrolü sağlamış ve bölgeyi terörden temizlemiştir. Söz konusu gelişme, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, siyasi birliğinin sağlanması ve istikrar bozucu terör faaliyetlerinin sonlandırılması kapsamında SMO'nun yıllardır yürüttüğü terörle mücadelenin bir parçasıdır.
Bu gelişme, Türkiye'nin sınır güvenliğine katkı sağlaması ve ülkemize yönelen terör tehdidinin uzaklaştırılması bakımından bizim için de memnuniyet vericidir."

ISPARTA'DA MEYDANA GELEN HELİKOPTER KAZASI

Bakanlık kaynakları, Isparta'da 6 personelin şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili sorular üzerine şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır. Kazanın helikopterin yaşıyla veya bakımıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Kaza ile ilgili detaylı inceleme devam etmektedir."

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