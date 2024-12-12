Avukat, 'Hakime rüşvet vereceğim' yalanı ile müvekkilini dolandırdı

Konya Barosu'na kayıtlı Avukat Musa D, iddiaya göre bir suça karışan müvekkiline, hakimlerle arasının iyi olduğunu ve davaya bakan hakime 100 bin TL rüşvet verip ceza almamasını sağlayacaklarını söyledi.

Avukatına söz konusu parayı ödeyen müvekkil, ceza almasının ardından dolandırıldığını anlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

2 şüpheli tutuklandı

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Musa D. ve olaya karıştığı öne sürülen başka bir avukatın katibi Sefer B'yi 9 Aralık'ta ofislerinde gözaltına aldı.

Suçlamaları reddeden Musa D. ve Sefer B., emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri mahkemece 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.