Karaman'da BBP İlçe Başkanı aracında ölü bulundu
Karaman'da Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Başkanı, garajdaki aracında ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 13:10, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 13:10
Zembilli Ali Efendi Mahallesi 708. Sokak'ta yaşayan Süleyman Acaruygun'un (40), oturduğu binanın kapalı garajındaki aracında hareketsiz olduğunu gören yakınları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Acaruygun'un cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Acaruygun'un, çalışır durumdaki aracının egzoz gazından zehirlenip ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.