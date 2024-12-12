Müzisyenin cesedi arazide bulundu

Batman-Beşiri yolu üzerindeki düğünlerde bağlama çalan müzisyen Bengin Tokay'ın cansız bedeni bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirimin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, bu kişinin başından silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve 4 çocuk babası Tokay'ın cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.