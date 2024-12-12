İstanbul'da yaşamanın maliyeti 76 bin lira oldu
İstanbul Planlama Ajansı verilerine göre, dört kişilik bir ailenin İstanbul'da yaşama maliyeti kasımda önceki aya göre yüzde 32,68 artarak 75 bin 717 liraya yükseldi. Yaşam maliyeti son bir yılda yüzde 59,43, ilk 11 ayda yüzde 42,7 artış kaydetti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 13:20, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 13:23
İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının kasım ayı sonuçlarını duyurdu.
İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti kasımda önceki aya göre yüzde 2,68 artarak 75 bin 717 liraya yükseldi. Yaşam maliyeti bir ayda 1978 lira artış kaydetti.
Son bir yıla bakıldığında yaşam maliyetinde yüzde 59,43 artış görüldü.
Yaşam maliyeti 11 ayda yüzde 42,7 arttı
Yılbaşında 53 bin 58 lira olan yaşam maliyeti 11 ayda yüzde 42,7 artış gösterdi.
Et fiyatında yüzde 72'lik artış
Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın kasım ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en dikkat çeken fiyat artışlarından biri yüzde 72,37 ile et-kıymada görüldü.