İstanbul'da yaşamanın maliyeti 76 bin lira oldu

İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının kasım ayı sonuçlarını duyurdu.

İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti kasımda önceki aya göre yüzde 2,68 artarak 75 bin 717 liraya yükseldi. Yaşam maliyeti bir ayda 1978 lira artış kaydetti.

Son bir yıla bakıldığında yaşam maliyetinde yüzde 59,43 artış görüldü.

Yaşam maliyeti 11 ayda yüzde 42,7 arttı

Yılbaşında 53 bin 58 lira olan yaşam maliyeti 11 ayda yüzde 42,7 artış gösterdi.

Et fiyatında yüzde 72'lik artış

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın kasım ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en dikkat çeken fiyat artışlarından biri yüzde 72,37 ile et-kıymada görüldü.