MEB'in yerinde kalmak isteyen şube müdürlerine '1 yıl muafiyet hakkı' vermesi hukuka uygun bulundu

Danıştay'ın gerekçesi:

Her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesinin 1. fıkrasında, bölge hizmeti süresini 31 Mayıs itibarıyla tamamlamış olanların yer değiştirme işlemlerinin, Haziran ayında sonuçlandırılacağı yolunda hüküm bulunmakta ise de; anılan düzenlemede, bölge hizmet süresini tamamlayanlardan yerinde kalmak isteyenlerin yer değiştirmeden muaf tutulmalarını yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu itibarla, davalı idare tarafından, çalışma koşulları, hizmet gerekleri ve üst hukuk normları dikkate alınarak, 2018 yılı atama dönemine mahsus olmak üzere, bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yöneticilerden yerinde kalmak isteyenlerin, geçici bir süre ile (1 yıl) bölge hizmetine bağlı yer değiştirme işleminden muaf tutulmasında, yer değiştirmek isteyen şube müdürleri için de gerekli kadronun ilan edilerek tercih hakkı tanınmasında, üst hukuk normlarına, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmamaktadır.



T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2018/1926

Karar No: 2024/3241

DAVANIN KONUSU:

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün İl/İlçe Şube Müdürlerinin 2018 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzunun A Genel Açıklamalar bölümünün 2- Esaslar başlığı altındaki 2.1. maddesinde yer alan "2018 yılı atama dönemine mahsus olmak üzere, a) 31/05/2018 tarihi itibarıyla bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden yerinde kalmak isteyenlerin dilekçeleri alınarak 1 yıl süreyle bölge hizmetine bağlı yer değiştirme işleminden muaf tutulmaları ve yerinde bırakılmaları sağlanacaktır" ibaresinin iptali istenilmektedir.

DAVACININ İDDİALARI:

Davacı tarafından; davaya konu Kılavuzun dayanağı olan ve 12/10/2013 günlü, 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 28. maddesinde yöneticilerin zorunlu hizmet sürelerinin belirtildiği, bu süreleri tamamlayanların zorunlu olarak yer değişikliği talebinde bulunmaları gerektiği halde iptali istenen düzenleme ile bu zorunluluğun 1 yıl süre ile isteğe bağlı şekle çevrildiği ve bu durumun yönetmeliğe aykırılık teşkil ettiği, bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinin hizmetin gereği olarak başka bir bölgeye geçmesi halinde onun yerine bir diğerinin gelebileceği, zorunlu yer değiştirmeden 1 yıl süre ile muaf tutulmanın fırsat eşitliği ve hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu, kamu yararı amacının yapılan düzenlemelerde gözetilmesi gereken en önemli husus olduğu halde hiçbir gerekçeye dayanmadan 1 yıl süreyle değişikliğe gidilmesinin düzenli idare ve hukuki güvenlik ilkesine aykırılık teşkil edeceği, işlemin yetki, şekil, sebep, konu, amaç yönünden de hukuka uygun olmadığı ve iptaline karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

DAVALININ SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından; 2018 yılı atama döneminde bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden yer değiştirmek isteyenlerin taleplerinin "İl/İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerinin 2018 yılı Değiştirme Kılavuzu" çerçevesinde gerçekleştirildiği, 2018 yılı atama döneminde (948) boş kadro ilan edildiği, (776) il/ilçe milli eğitim şube müdürünün yer değiştirme kapsamında bulunduğu, bunlardan 631 inin yerinde kalma, 146 sının da yer değiştirme talebinde bulunduğu ve bunların tamamının tercihlerine atandığı, tercih ve puan üstünlüğüne göre taleplerinin uygun görüldüğü, davacı tarafından dava konusu işlemle eşitlik ve fırsat eşitliğine aykırılık oluşturulduğu iddia edilse de, 2018 yılı yer değiştirme işlemleri isteğe bağlı kapsamda yapılmamış olsaydı ilan edilecek kadro sayısının yer değiştirmeye tabi (776) şube müdürünün (802) boş kadro ile birlikte toplam (1578) kadro ilan edilecek iken bu sayı 978 de kalarak 2018 yılı için yer değiştirme isteğinde bulunan şube müdürlerine daha fazla kadroya atanma imkanı sağlandığı ve yer değiştirmek isteyen şube müdürleri açısından hiçbir mağduriyet yaşanmadığı, yerinde kalmak isteyenlerin sayıca fazla olmasının da yapılan idari işlemde kamu yararı ve hizmetin gerekliliğini ortaya koyduğu yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİM : ...

DÜŞÜNCESİ : Davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.

DANIŞTAY SAVCISI : ...

DÜŞÜNCESİ: Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün İl/İlçe Şube Müdürlerinin 2018 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzunun A Genel Açıklamalar bölümünün 2- Esaslar başlığı altındaki 2.1. maddesinde yer alan "2018 yılı atama dönemine mahsus olmak üzere, a) 31/05/2018 tarihi itibarıyla bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden yerinde kalmak isteyenlerin dilekçeleri alınarak 1 yıl süreyle bölge hizmetine bağlı yer değiştirme işleminden muaf tutulmaları ve yerinde bırakılmaları sağlanacaktır" ibaresinin iptali istenilmektedir.

Kamu hizmetinin uygulanmasında hakim olan eşitlik ilkesi gereği, İdare, kamu hizmetini sunarken eşit durumda olanlara eşit, farklı konumdakilere de farklılıkları ölçüsünde uygulama yapmak ve kamu hizmetinin tarafsızlığını koruyarak ayrımcılık yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür. Bu bakımdan, kamu kurumlarının kendi çalışma koşulları dikkate alınarak ve adil bir denge gözetilmek suretiyle bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden yerinde kalmak isteyenlerin dilekçeleri alınarak 1 yıl süreyle bölge hizmetine bağlı yer değiştirme işleminden muaf tutulmaları ve yerinde bırakılmalarını düzenleyen 2018 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzu hükmünde mevzuata, hukuka, eşitlik ilkesi ve hizmet gereklerine aykırılık görülmediğinden davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği düşünüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Dava dosyasının incelenmesinden; 12/10/2013 günlü, 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden, Milli Eğitim Bakanlığının 09/05/2018 günlü makam Onayı ile "İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürlerinin 2018 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzu"nun düzenlendiği ve 2018 yılı atama dönemine mahsus olmak üzere, 31/05/2018 tarihi itibarıyla bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yöneticilerden; a) Yerinde kalmak isteyenlerin, 1 yıl süreyle bölge hizmetine bağlı yer değiştirme işleminden muaf tutularak yerinde bırakılmalarının sağlanması, b) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmek isteyenlerin yer değiştirmelerinin Haziran ayında gerçekleştirilmesi uygun görüldüğü ve "İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürlerinin 2018 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzu"nun yürürlüğe konulduğu ve Kılavuzun 11/05/2021 tarihinde Bakanlık internet sitesinde duyurulması üzerine davacı sendika tarafından işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

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HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ile Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde; "İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürlerinin 2018 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzu"nun düzenlenerek 11/05/2018 tarihinde duyurulduğu ve 2018 yılı atama dönemine mahsus olmak üzere, 31/05/2018 tarihi itibarıyla bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yöneticilerden; a) Yerinde kalmak isteyenlerin, 1 yıl süreyle bölge hizmetine bağlı yer değiştirme işleminden muaf tutularak yerinde bırakılmalarının sağlanması, b) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmek isteyenlerin yer değiştirmelerinin Haziran ayında gerçekleştirilmesi uygun görüldüğü, yolunda düzenlemelere yer verildiği görülmektedir.

Her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesinin 1. fıkrasında, bölge hizmeti süresini 31 Mayıs itibarıyla tamamlamış olanların yer değiştirme işlemlerinin, Haziran ayında sonuçlandırılacağı yolunda hüküm bulunmakta ise de; anılan düzenlemede, bölge hizmet süresini tamamlayanlardan yerinde kalmak isteyenlerin yer değiştirmeden muaf tutulmalarını yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu itibarla, davalı idare tarafından, çalışma koşulları, hizmet gerekleri ve üst hukuk normları dikkate alınarak, 2018 yılı atama dönemine mahsus olmak üzere, bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yöneticilerden yerinde kalmak isteyenlerin, geçici bir süre ile (1 yıl) bölge hizmetine bağlı yer değiştirme işleminden muaf tutulmasında, yer değiştirmek isteyen şube müdürleri için de gerekli kadronun ilan edilerek tercih hakkı tanınmasında, üst hukuk normlarına, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVANIN REDDİNE,

2. Ayrıntısı aşağıda gösterilen toplam... -TL

yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, posta giderleri avansından artan tutarın kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine,

3. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen ...-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine,

4. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere, 28/05/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.