Türk doktor ABD'de bilim kurulu üyeliğine seçildi

Okul kantinindeki tavuklu makarna öğrencileri hastanelik etti
Okul kantinindeki tavuklu makarna öğrencileri hastanelik etti
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Mahkemeden kanser ilacı kararı
Mahkemeden kanser ilacı kararı
MEB duyurdu: Aileler için eğitimde yeni dönem
MEB duyurdu: Aileler için eğitimde yeni dönem
Bakanlık 'koruma altındaki 2 çocuğa kötü muamele' iddiasını yalanladı
Bakanlık 'koruma altındaki 2 çocuğa kötü muamele' iddiasını yalanladı
ATO Başkanı Baran'dan Asgari ücret açıklaması
ATO Başkanı Baran'dan Asgari ücret açıklaması
Avukat, 'Hakime rüşvet vereceğim' yalanı ile müvekkilini dolandırdı
Avukat, 'Hakime rüşvet vereceğim' yalanı ile müvekkilini dolandırdı
6 askerin şehit olduğu helikopter kazasının nedeni belli oldu
6 askerin şehit olduğu helikopter kazasının nedeni belli oldu
2 kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı
2 kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı
HIV olduğunu eşinden sakladı, 20 yıla kadar hapsi istendi
HIV olduğunu eşinden sakladı, 20 yıla kadar hapsi istendi
TÜİK açıkladı: Kocaeli kişi başına gelirde zirvede
TÜİK açıkladı: Kocaeli kişi başına gelirde zirvede
Erdoğan devreye girdi, Somali ve Etiyopya uzlaştı
Erdoğan devreye girdi, Somali ve Etiyopya uzlaştı
Cari dengede 5 yıl sonra bir ilk! 5 ay üst üste fazla verildi
Cari dengede 5 yıl sonra bir ilk! 5 ay üst üste fazla verildi
Komisyon toplantısına katılan işçilerden 'geçinemiyoruz' isyanı
Komisyon toplantısına katılan işçilerden 'geçinemiyoruz' isyanı
45 yıllık hazır giyim firması iflas etti! 2 bin çalışan işsiz
45 yıllık hazır giyim firması iflas etti! 2 bin çalışan işsiz
Beyaz eşyada zam sinyali: Tamirat ve taşıma ücretleri de artıyor
Beyaz eşyada zam sinyali: Tamirat ve taşıma ücretleri de artıyor
Bakan Memişoğlu ile vekiller arasında 'mitomani' tartışması
Bakan Memişoğlu ile vekiller arasında 'mitomani' tartışması
Emeklinin gözü de yeni asgari ücrette
Emeklinin gözü de yeni asgari ücrette
Vatandaş şikayet etti, iki bakandan açıklama geldi
Vatandaş şikayet etti, iki bakandan açıklama geldi
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşandı
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşandı
Bakan Memişoğlu: 2025 yılında 1000 yeni ASM açacağız
Bakan Memişoğlu: 2025 yılında 1000 yeni ASM açacağız
Bakan Uraloğlu: Sosyal medyaya düzenleme zorunlu hale geldi
Bakan Uraloğlu: Sosyal medyaya düzenleme zorunlu hale geldi
Türkiye'den Suriyeli sığınmacılar için güvenli geri dönüş planı
Türkiye'den Suriyeli sığınmacılar için güvenli geri dönüş planı
İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu
İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu
Bakan Tunç: Yargı reformu strateji belgesi yakında açıklanacak
Bakan Tunç: Yargı reformu strateji belgesi yakında açıklanacak
Londra kaybolan Türk profesör aranıyor
Londra kaybolan Türk profesör aranıyor
Dolar günü rekorla kapattı
Dolar günü rekorla kapattı
Meteoroloji uyardı: O gün sıcaklıklar 10 derece düşecek
Meteoroloji uyardı: O gün sıcaklıklar 10 derece düşecek
Türkiye'de ilk olacak! 'Sektöre entegre' meslek lisesi o ilde açılacak
Türkiye'de ilk olacak! 'Sektöre entegre' meslek lisesi o ilde açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de huzura giden yol açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de huzura giden yol açıldı
Ana sayfaHaberler Sağlık

Türk doktor ABD'de bilim kurulu üyeliğine seçildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Genel Dahiliye Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hilal Bektaş Uysal'a, ABD'de ünlü bilim insanları ve mühendislerin bulunduğu Sigma Xi bilim kuruluşuna üyelik hakkı verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 13:50, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 13:51
Yazdır
Türk doktor ABD'de bilim kurulu üyeliğine seçildi

Uysal, yaptığı açıklamada, Sigma Xi'ye üyelik hakkı kazandığı için mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.

"İç Hastalıkları" alanında dünyada prestijli dergilerde yayınlanan ve çok sayıda atıf almış birçok araştırma makalesi bulunduğu için kendisine üyelik hakkı tanındığını aktaran Uysal, uluslararası alanda Türkiye'ye katkıda bulunmak için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

1886'dan beri faaliyetlerini sürdüren Sigma Xi, bugüne kadar 200'den fazla Nobel ödülü kazanmış üyesiyle dikkati çekiyor. Sigma Xi'nin bilim ve teknoloji alanlarında çalışmalar yapan 60 bin civarında üyesi bulunuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber