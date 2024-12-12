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Google 2024'ün en çok arananlarını açıkladı

Google, 2024 yılının en çok aranan konularını açıkladı. Listede "Narin Son Dakika" zirveye otururken, spor, diziler ve yemek tarifleri de öne çıkan kategoriler arasında yer aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 14:10, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 14:10
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Google 2024'ün en çok arananlarını açıkladı

Google'ın her yıl yayımladığı "En Çok Arananlar" listesi, 2024'te dijital dünyanın en popüler konularını gözler önüne serdi. Yıl boyunca gündemde kalan önemli olaylar, unutulmaz isimler, dizi trendleri ve yemek tarifleri arama trendlerini şekillendirdi.

En Çok Arananlar: Narin Son Dakika Zirvede

Yılın en çok konuşulan olayı, trajik hikayesi ve medyadaki yankılarıyla "Narin Son Dakika" oldu. Bu arama terimi, 2024'ün ruhunu yansıtarak listenin zirvesinde yer aldı.

Spor ve Siyaset Gündemde

Spor dünyasından Osimhen ve Merih Demiral, isim kategorisinde en üst sıralarda yer aldı. Mustafa Sarıgül ise siyaset gündeminin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Yemek Tariflerinde Dubai Çikolatası Rüzgarı

Yemek tarifleri kategorisinde Dubai Çikolatası Tarifi, zengin çikolata kültürü ve görselliğiyle 2024'ün en popüler tatlısı olarak dikkat çekti. Listenin diğer tarifleri arasında Palamut Tarifi ve Soğuk Kahve Tarifi de bulunuyor.

Diziler ve Eğlence Dünyası

Yeni dizilerden Gaddar ve Kızıl Goncalar, geniş bir izleyici kitlesi edinerek listede ilk sırayı aldı. Eski yapımlardan Hudutsuz Sevda ve Şahane Hayatım ise popülerliğini korudu.

2024 yılında kullanıcıların internette en çok merak ettiği ünlü isim belli oldu. 2024 yılında en çok aranan oyuncu, İnci Taneleri dizisinin yıldızı Hazar Ergüçlü oldu.

Kanal D'nin sevilen dizilerinden 'İnci Taneleri' dizisinde Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü, bu yıl Google'da en çok aranan oyuncu olarak zirveyi kaptı.

2024 Google En Çok Arananlar Listesi:

Aramalar:

  • Euro 2024
  • Narin Son Dakika
  • Türkiye Maçı
  • Osimhen
  • Olimpiyatlar
  • Kaybettiklerimiz:
  • Narin
  • Metin Arolat
  • Aydemir Akbaş

Diziler:

  • Gaddar
  • Kızıl Goncalar
  • Hudutsuz Sevda
  • Tarifler
  • Dubai Çikolatası
  • Palamut
  • Soğuk Kahve

Google'ın bu listesi, 2024'ün kültürel, toplumsal ve dijital ruhunu yansıtan bir rehber niteliğinde

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