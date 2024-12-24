Memurluktan istifa eden kişinin emeklilik şartları nasıl belirlenir? Emekli ikramiyesi alabilir mi?

Üç ilde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Üç ilde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sponsorlu İçerik
Suriye'deki yeni yönetimde bakanlıklar büyük ölçüde belli oldu
Suriye'deki yeni yönetimde bakanlıklar büyük ölçüde belli oldu
Oylama sonuçlandı: 2024'ün kelimesi 'kalabalık yalnızlık' oldu
Oylama sonuçlandı: 2024'ün kelimesi 'kalabalık yalnızlık' oldu
Bakan Işıkhan: Asgari ücreti bu hafta mutlaka açıklayacağız
Bakan Işıkhan: Asgari ücreti bu hafta mutlaka açıklayacağız
Erdoğan: Suriye'deki yeni süreci en iyi okuyan ülke konumundayız
Erdoğan: Suriye'deki yeni süreci en iyi okuyan ülke konumundayız
Tapuda yeni dönem: İşlemler için çipli kimlik zorunluluğu
Tapuda yeni dönem: İşlemler için çipli kimlik zorunluluğu
MEB'den adalet sistemi içindeki çocuklar için özel kılavuz
MEB'den adalet sistemi içindeki çocuklar için özel kılavuz
Medya devi satıldı: Ciner Yayın Holding medyadan çıkıyor!
Medya devi satıldı: Ciner Yayın Holding medyadan çıkıyor!
YÖK'ten eğitimde yeni dönem: Mezun istihdamı öncelikli hedef
YÖK'ten eğitimde yeni dönem: Mezun istihdamı öncelikli hedef
Diyanet'ten 'hac görevlendirme sınav soruları dağıtıldı' iddiasına açıklama
Diyanet'ten 'hac görevlendirme sınav soruları dağıtıldı' iddiasına açıklama
Haller ve sosyete pazarları, Maliye'nin yakın takibinde
Haller ve sosyete pazarları, Maliye'nin yakın takibinde
Bakanlık açıkladı: Belgrad Ormanı'nın işletmesi DKMP'ye devredildi
Bakanlık açıkladı: Belgrad Ormanı'nın işletmesi DKMP'ye devredildi
Bakan Bolat, Türkiye'nin 2053 yol haritasını açıkladı
Bakan Bolat, Türkiye'nin 2053 yol haritasını açıkladı
2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu?
2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu?
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Dolandırıcıların yeni tuzağı
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Dolandırıcıların yeni tuzağı
TBMM'de 2024 böyle geçti
TBMM'de 2024 böyle geçti
Çamaşır suyu içen 2 kardeş, hastaneye kaldırıldı
Çamaşır suyu içen 2 kardeş, hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanlığı anketinde Suriye etkisi!
Cumhurbaşkanlığı anketinde Suriye etkisi!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Mecliste gündem memurlara yönelik düzenleme ve GSS borçları
Mecliste gündem memurlara yönelik düzenleme ve GSS borçları
5 kurum toplamda 155 personel alacak
5 kurum toplamda 155 personel alacak
Mersin gümrükte rüşvet operasyonu: 91 tutuklama
Mersin gümrükte rüşvet operasyonu: 91 tutuklama
Sosyal harcamaya 9,1 trilyon lira
Sosyal harcamaya 9,1 trilyon lira
Ticari araçlarda kamera zorunluluğu, o tarihte başlıyor
Ticari araçlarda kamera zorunluluğu, o tarihte başlıyor
'Salı veya Çarşamba günü asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor'
'Salı veya Çarşamba günü asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor'
Muğla'da korkutan deprem!
Muğla'da korkutan deprem!
Çelik'ten Özgür Özel'e: Cumhurbaşkanı'mız haklı çıktı mı çıkmadı mı?
Çelik'ten Özgür Özel'e: Cumhurbaşkanı'mız haklı çıktı mı çıkmadı mı?
Hakan Fidan: PKK/YPG'nin Suriye'de yeri yok!
Hakan Fidan: PKK/YPG'nin Suriye'de yeri yok!
Cevdet Yılmaz: Yaşasın Türkiye Suriye dostluğu
Cevdet Yılmaz: Yaşasın Türkiye Suriye dostluğu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Memurluktan istifa eden kişinin emeklilik şartları nasıl belirlenir? Emekli ikramiyesi alabilir mi?

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaları olanlar için hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun son 7 yıl kuralı işler, ancak 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olanların istifa edip işçi olarak çalışmaları halinde emekli ikramiyesi ödenmez.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 00:10, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 15:43
Yazdır
Memurluktan istifa eden kişinin emeklilik şartları nasıl belirlenir? Emekli ikramiyesi alabilir mi?

Soru : Merhaba, 1981 doğumluyum. Ekim 2002 yılında özel sektörde çalışmaya başladım. Mart 2009 yılından beri kamuda çalışıyorum. 18 yıl hizmet sürem 6500 prim günüm var. Memuriyetten istifa edip özel sektöre geçeceğim veya çalışmayacağım. Her iki durum içinde emeklilik şartlarım nasıl olacak? Eğer çalışırsam 1260 gün şartını sağlarsam SSK dan emekli olabilir miyim? Ya da doğum borçlanması yaparak memuriyetten istifa etsem de emeklilik hakkım olur mu? Yardımlarınıza şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim

Detaylar/Değerlendirmeler:

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlarda yaş şartı aranmaz. Ancak bu tarihten sonra çalışmaya başlayan ve bugün için memur olanlar hakkında kadın ise 58, erkek ise 60 yaş dolumu ile 25 tam hizmet yılı (işçi, esnaf, memurluk, borçlanılan süreler dahil) aranır.
Sigortalılık süresinin başlangıcı memurlar hakkında uygulanmaz.
İşçi statüsünden emekli olunma halinde ise 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar hakkında sigortalılık süresi, emeklilik yaşı ve hizmet yılı esas alınır.

Son 7 yıl hizmet kuralı ve emekli ikramiyesi konusu:

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlayanlar hakkında hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve son 7 yıl hizmet içerisindeki çalışmaların (işçi, esnaf, memur) 2 statü olması halinde 1260 gün ve daha fazla süre, 3 statü olması halinde ise 840 gün ve daha fazla süre emeklilik statüsünü belirler.
Memurluktan ayrılıp özel sektörde işçi statüsünde çalışma halinde ve bu çalışma prim ödeme gün sayısı olarak 1260 gün ve daha fazla veya 840 gün ve daha fazla olursa memurluk statüsünden emekli olunmaz.
2008 yılı Ekim ayından sonra memurluğa başlamış olanların emeklilik ikramiyeleri hakkında da 5434 sayılı Kanun ek madde 82 hükümleri uygulanır. Bu madde kuralına göre de memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödenmesinde emekli aylığı bağlandığı sırada mutlaka son defa memur statüsünde olunma koşulu aranır.

Kısa ve net açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz şöyledir;

2009 yılında memurluğa başladığınızı belirttiğinizden 5510 kapsamında memur olmaktasınız.
2002 yılında da özel sektörde çalışmış olduğunuzdan memurluktan emeklilik için 25 yıl hizmet ve 58 yaşın doldurulması şartı bulunur.
Ancak, memurluktan istifa edip özel sektöre geçmeniz ve 1260 gün ve daha fazla çalışmanız halinde emeklilik için yine 58 yaşın dolumu aranır, ancak bu defa 25 yıl hizmet yerine 20 yıl hizmet emeklilik için yeterli olur. Veya 25 yıldan beri sigortalılık süresi olup 4500 gün işçi statüsünden emeklilik için yeterli olur.
Sigortalı olarak çalıştıktan sonraki doğumlar için doğum borçlanması yapabilirsiniz, ancak bu durum sadece hizmet süresini artıracağını değerlendirmekteyiz.
Ayrıca, memurluktan ayrılıp özel sektöre geçmeniz halinde son defa memurluktan emekli olunma durumu ortadan kalkacağı için memurluk sürenize emekli ikramiyesi ödenmeyeceğini de değerlendirmekteyiz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber