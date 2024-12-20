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5510 kapsamında emekli olan memur, sektörde çalışırsa emekli aylığı kesilir mi?

1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa çalışmaya başlayanlar ile bu tarihten önce çalışmaya başlayıp bu tarihten sonra emekli olacaklar arasında özel sektörde çalışma halinde aylıkların kesilmesi konusu farklı olabilmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 14:00, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 15:41
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5510 kapsamında emekli olan memur, sektörde çalışırsa emekli aylığı kesilir mi?

Soru : Merhaba 5510 yasasıyla kamudan emekli oldum tekrar özel sektör de çalışmak istiyorum çalışırsam emekli maaşımın tamamının kesileceği söyleniyor doğruluk payı var mı? Teşekkür ederim

Detaylar/Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden sonra (işçi, esnaf, memur) ilk defa çalışmaya başlayanlar (5510 sayılı Kanun Madde 30):
1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa işçi, esnaf memur olarak çalışmaya başlayan ve bu statülerden emekli olanların emekli olduktan sonra işçi olarak çalışmaya başlamaları halinde emekli aylıkları kesilmektedir. Bu durumda olanlar hakkında sosyal güvenlik destek primi uygulaması bulunmamaktadır.
5510 sayılı Kanun Madde 30 hükmüne göre; 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra;
Esnaf statüsü hariç olmak üzere işçi, memur veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilmektedir.
1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışması olanlar (5510 sayılı Kanun Geçici Madde 1, 14):
1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi, esnaf, memur olarak çalışması olan ve bu tarihten sonra emekli aylığı bağlanan kişiler hakkında eski hükümler yürürlükte olduğundan, özel sektörde emekli aylıkları kesilmeksizin kısa vadeli sigorta kollarına tabi prim ödemek suretiyle çalışma imkanları bulunmaktadır.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:
5510 kapsamında emekli olduğunuzdan, sizin 1 Ekim 2008 tarihinden önce işçilik hizmetlerinizin olduğu ve bu tarihten sonra memur statüsüne geçmiş olduğunuzu anlamaktayız.
Bu durumda yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalarımız bağlamında emekli olduktan sonra özel sektörde sosyal güvenlik destek primi, yani kısa vadeli sigorta kolları olarak iş kazası ve meslek hastalığı primlerinin çalışacağınız işyerince ödenmesi suretiyle emekli aylıklarınızın kesilmeden görev yapabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Açıklamalarımız bağlamında değerlendirmelerimiz bu şekilde olmakla birlikte yine de her zaman olduğu gibi bir hak kaybı yaşanmaması açısından tavsiyemiz, gerek SGK ndan gerekse de görev alacağınız özel sektör işyerinden bilgi almanız olacaktır.

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