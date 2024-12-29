KHA intibakında değerlendirilen süreler için emekli ikramiyesi ödenir mi?

Soru : 2005 yılında Sağlık Hizmetleri sınıfında memur olarak göreve başladım. Ayrıca Ocak1997 ve Nisan 1998 arasında 15 yedek subay olarak çalıştım. Memuriyete giriş öncesi 7 yıl özel sektörde çalıştığım bu sürenin 3/4 ü 657 s DMK 36 madde kapsamında hizmet birleştirilmesi ile birleştirildi. Birleştirilen süre derece ve kadememe, KHA ya yansıdı. Sizden öğrenmek istediğim bu hizmet birleştirilmesine dahil süreler emekli ikramiyesinde dikkate alınır mı. Teşekkürler



Detaylar/Değerlendirmeler:



Birleşen/bütünleşen hizmetler ne demektir?

Kişilerin çalışma hayatları içerisinde farklı statülerde geçen hizmetleri de bulunabilmektedir. Bu hizmetler, memurların hem emeklilik hizmet sürelerinin toplamında, hem de intibak işlemlerinde dikkate alınır. Birleştirilen hizmet kavramı da memurların emeklilik talebinde bulunduklarında emekli aylık ve emekli ikramiyesi hesabında kullanılacak olan toplam hizmeti ifade eder, yani memurun fiili olarak çalıştığı memurluk süresi, borçlandığı süreler (askerlik, yurtdışı, ücretsiz izin vb. gibi), işçi veya esnaf statüsünde çalıştıkları süreler toplamı üzerinden emeklilik işlemleri yapılır.

Hizmetlerin bütünleşmesinde 2008 yılı Ekim ayından önce SGK primleri ödenecek şekilde çalışmaya başlamış olanlar hakkında 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.



İntibak işlemi nedir, nasıl uygulanır?

Memurluk hizmetine başlamadan önce işçilik, esnaflık gibi hizmet süreleri olan memurların bu sürelerinin intibak işlemlerinde uygulanmasına ilişkin hükümler bulunur. Memurun Kazanılmış hak aylık intibakında, yani ek göstergeyi kazanmayı sağlayan intibak işlemlerinin uygulanmasına yönelik hükümler 657 sayılı Kanunda, Emekli Keseneğine Esas Aylık intibakında uygulanmasına, yani ek göstergeyi kazanmasını sağlamayan intibak işlemlerine ilişkin hüküm de 5434 sayılı Kanunda bulunmaktadır.



KADRO DERECESİ:

Memurun görev unvanı ile direkt bağlıdır. Memur için kadro derecesi 5, veri hazırlama kontrol işletmeni için kadro derecesi 3, Teknisyen Yardımcısı için kadro derecesi 5, Şef için kadro derecesi 3, Şube Müdürü ve üst unvanlar için kadro derecesi 1 gibi.

Memurun kazanılmış hak aylığı veya emekli keseneğine esas aylık derecesi kadro derecesinden daha düşük olsa bile kadro derecesi için öngörülen ek gösterge rakamı uygulanır. Bu bakımdan kadro derecesinin önemi yüksektir.



(KHA) KAZANILMIŞ HAK AYLIK DERECE VE KADEME:

Memurun tahsiline göre memurluk hizmeti, mesleği ile ilgili geçmiş olan işçilik, esnaflık gibi hizmetleri (Teknik, Sağlık, Öğretmenlik, Avukatlık hizmet sınıfları) ve yine kazanılmış hak aylık derecesinde değerlendirilmesi gereken diğer süreler (askerlik, doğum nedeniyle ücretsiz izin süresi vb.) gibi memurun ek gösterge almasını sağlayacak veya tahsiline göre yükselebilecek derece ve kademeyi belirtir.



(EKEA) EMEKLİ KESENEĞİNE ESAS AYLIK DERECE VE KADEME:

Memurun, işçi, esnaf, memurluk hizmetlerinin tamamı ve kazanılmış hak aylığı intibakında dikkate alınan süreler esas alınarak yine tahsiline göre yükselebileceği derece ve kademeyi ifade eder. Ancak, bu şekilde yükselinen derece ve kademenin karşılığı olan ek gösterge uygulanmaz.



Özetle;

İşçi veya Esnaf olarak çalışılan süreler kazanılmış hak aylık (KHA) intibakında değerlendirilmez. Ancak, işçi veya esnaflık süresi meslekleri ile ilgili özel sektörde geçmiş ise belirli kısmı (12 yılı geçmemek üzere 3/4'ü veya 2/3'ü), resmi sektörde geçmişse tamamı memurların kazanılmış hak aylık intibakında değerlendirilir. Tamamı ise emekli keseneğine esas aylık (EKEA) intibakında değerlendirilir.

Çalışma hayatı içerisindeki SGK primleri tam olarak ödenmiş hizmetlerin toplamı da (işçi, esnaf, memur, borçlanılan süreler gibi) emekli aylığı bağlanmasında ve emekli aylık tutarının tespitinde dikkate alınır.

Emekli ikramiyesi ödenecek hizmetler konusu:

Memurların emekli ikramiyesi ödemesine ilişkin esaslar, 5434'e tabi memurlar için 5434 sayılı Kanun Madde 89'da; 5510'a tabi memurlar için de 5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmünde ayrıca belirtilmiştir.



Bu madde hükümlerine göre özetle;

Memurluk hizmet süreleri,

Kıdem tazminatına müstehak olunan ancak alınmayan süreler,

Her tam yıl olmak kaydıyla emeklilikte emekli ikramiyesi hizmet toplamında esas alınır.

Ancak, özel sektörde geçen süreler, esnaf olarak geçen süreler emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmaz.

Ayrıca, memurların daha önce çalıştıkları kamu işyerlerinden iş sonu tazminatı, kıdem tazminatı vb. gibi bir ödeme almışlarsa, bu süreler memurların emekliliklerinde ödenecek olan hizmet yıllarına dahil edilmez.



Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Memurların intibak işlemleri ile emekli ikramiyesinde dikkate alınacak olan hizmetler toplamı tamamıyla yürürlükte olan mevzuat gereği farklı işlemlere tabi olunan durumlardır.

Dolayısıyla da, hizmetlerin bir kısmının kazanılmış hak aylık intibakında değerlendirilmesi bu sürelerin emekli ikramiyesi ödenmesi sonucunu getirmemekte, sadece intibak işlemiyle sınırlı olmaktadır.



Açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

Hizmetlerinizin birleştirilmesi 2829 sayılı Kanun gereği yapılması gereken işlem olmaktadır. Hizmetlerin birleştirilmesi ve toplam hizmetleriniz üzerinden emekli aylığı bağlanması işlemi olacaktır. Bu işlem emekli aylığınızı belirleyici işlem olmaktadır.

Ancak, birleştirilen özel sektörde geçen hizmetlerinizin sizin mesleğinizle ilgili geçen süre olduğunu anlamaktayız. Bu sürenin kazanılmış hak aylık intibakınızda değerlendirilmesi tamamıyla 657 sayılı Kanun Madde 36 hükümleri gereği olmaktadır. Bu işlemin yani özel sektörde geçen sürelerinizin de emekli ikramiyesi toplam hizmet süresinde dikkate alınmaması gerektiğini değerlendirmekteyiz.