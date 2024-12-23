Emekli memur mahkum olursa/tutuklanırsa maaşı kesilir mi?

Detaylar/Değerlendirmeler:



5434 ve 5510 a tabi emekli memurların emekli aylıklarının kesilmesi 5335 sayılı Kanunda belirlendiği üzere kamuya ait işyerlerinde göreve başlarlarsa kesilir.

Bunun dışında 5434 kapsamında olan emekli memur her durumda, yani özel işyerlerinde çalışsalar da, tutukluluk veya mahkumiyet durumları da olsa aylıkları kesilmez.

5510 kapsamında olan memur için de tutukluluk veya mahkumiyet durumları da olsa aylıkları kesilmez, ancak özel işyerlerinde ve yabancı ülke mevzuatına tabi işyerlerinde çalışırlarsa aylıkları kesilir.

Ancak, emekli memur şayet mahkumiyet cezası almışsa, emekli aylıklarını alabilmesi için vasi tayin etmesi gerekir. Ancak vasisi aracılığı ile emekli aylıklarını SGK'dan alabilirler.

Ayrıca, bu durum sadece emekli olanlarla ilgili değildir. Halen görevde olan memurlar da tutuklu veya mahkumiyet kararı almışlarsa da emeklilik koşullarını tamamladıkları sürece emekli olabilirler.

Emekli aylıklarında herhangi bir kesinti olmaz, emekli aylıkları hak ettikleri tutar üzerinden ödenir.

Sonuç bağlamında, 5434 ve 5510 sayılı Kanunlarda tutukluluk veya mahkumiyet durumlarında aylığın kesilmesine ilişkin bir hüküm bulunmaz.

