Ömer Çelik: Türkiye dünya barışı için kilit ülke ve güvenilir odak olmaya devam ediyor

Somali ile Etiyopya arasında imzalanan Ankara Bildirisi, anlaşmazlıkların üstesinden gelinmesinin mümkün olduğunu göstermesi açısından önemli bir adım ve ümit verici bir gelişme olarak görülüyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, barış masasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği siyaset ve ürettiği siyasi kapasite, bölgemizin ve dünyadaki tüm sorun alanlarının çözümü için en güvenilir siyasi adres olduğunun altını çizdi.

Ömer Çelik, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, dünya barışı için kilit ülke ve güvenilir odak olmaya devam ediyor.

Ülkemizin yürüttüğü çok taraflı, adalete dayanan ve barış eksenli siyaset sonucunda Somali-Etiyopya arasındaki sorunlar, Türkiye'nin arabuluculuğu ile çözüm yoluna girdi.

Dünyada diyalog zemininin zayıfladığı, hukukun ve diplomasinin işlemez hale geldiği bir dönemde elde edilen bu sonuç için emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz."