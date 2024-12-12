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Beş sektöre iddialı teşvik geliyor

Beş sektördeki küçük ve orta ölçekli işletmelere teşvik verileceği açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, ""İddialı ve tüm kesimleri mutlu edecek kapsamlı bir destek programı yolda." dedi.

Haber Giriş : 12 Aralık 2024 15:32, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 15:33
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Beş sektöre iddialı teşvik geliyor

Ekonomide uygulanan yüksek faiz politikası sanayi sektörünü etkiledi.

Özellikle tekstil gibi emek yoğun sektörlerde istihdam azaldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, rekabet gücünü korumak için adım atacaklarını duyurdu. Ekonomi Gazetesi'ne konuşan Kacır, güçlü bir paket açıklayacaklarını bildirdi.

Bakan Kacır, "İstihdam yoğun sektörleri asla kaybetmek istemiyoruz. Onların rekabet güçlerini korumalıyız. Tüm bunları gözeterek çok ciddi bir istihdam koruma paketi hazırladık. Üretimde istihdamın payının en yoğun olduğu sektörlere öncelik verdik." dedi.

Destek paketi küçük ve orta ölçekli işletmeleri kapsayacak. Tekstil, hazır giyim, mobilya, ayakkabı ve deri sektörleri için uygulanacak.

Kacır, "İddialı ve tüm kesimleri mutlu edecek kapsamlı bir destek programı yolda. Destek paketi 1 milyon çalışanı kapsayacak." şeklinde konuştu.

Bakan Kacır,, desteğin büyüklüğü ile ilgili detay vermedi.

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