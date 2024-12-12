Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Operasyonla yakalanan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 16:08, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 16:08
Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye olmaktan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve dolandırıcılıktan 801 bin 700 lira cezası bulunan F.Ö'nün kentte bulunduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.