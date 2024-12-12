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Bakanlık bu yıl 229 özel sağlık tesisinin faaliyetini durdurdu

Sağlık Bakanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 229 özel sağlık tesisine "faaliyet durdurma", 1507 özel sağlık tesisine "idari para cezası" verildi, ilgili kuruluşlar hakkında 160 suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca kamu, özel ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmet sunumları ve kalite standartlarına ilişkin ruhsatlandırma ile faaliyet süreçleri de bütüncül bakış açısıyla yeniden ele alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 17:16, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 17:19
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Bakanlık bu yıl 229 özel sağlık tesisinin faaliyetini durdurdu

Her yıl özel sağlık kuruluşlarını olağan ve olağan dışı denetimlerden geçiren Sağlık Bakanlığı, uzman ekiplerle bu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Ocak 2024'ten bugüne kadar Türkiye genelinde özel sağlık kuruluşlarına yönelik 60 binden fazla denetim yapıldı.

Denetimlerde aykırılık tespitlerine göre, 229 özel sağlık tesisine "faaliyet durdurma", 1507 özel sağlık tesisine "idari para cezası" verildi, ilgili kuruluşlar hakkında 160 suç duyurusunda bulunuldu.

Özel hastaneler mevzuatı tamamen yenilenecek

"Yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturma sürecinde 10 özel hastanenin ruhsatını iptal eden Bakanlık, özel ve kamu hastanelerindeki işleyişin yeniden ele alınması, sistemdeki sıkıntıların tespit edilip sil baştan düzenlenmesine yönelik çalışmalara da hız verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla ilk olarak özel hastaneleri de içine alan mevzuatı tamamen yenilemeye hazırlanan Bakanlık, uzmanlar öncülüğünde, özel sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırılması, faaliyet sürecindeki hizmet ve kalite standartları, kuruluşların sağlık hizmeti sunarken uyguladığı fiyatlandırma politikaları, denetimler ve uygulanan yaptırımlara kadar birçok başlığı masaya yatırdı.

Ayrıca kamu, özel ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmet sunumları ve kalite standartlarına ilişkin ruhsatlandırma ile faaliyet süreçleri de bütüncül bakış açısıyla yeniden ele alındı.

Bu kapsamda, yakın dönemde Özel Hastaneler Yönetmeliği, Hastanelerin Denetleme Yönetmeliği, Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yapılacak. Özel hastanelerin işleyişi, sağlık meslek mensuplarının serbest meslek icrası kuralları, sağlık yapıları ve sağlık araçlarına ilişkin düzenlemeler de gündeme gelecek.

Denetim seferberliği başlayacak

Bakanlık, gelecek dönem, kamu, özel ve üniversite hastanelerinin hem yoğun bakımlarında hem de genel bölümlerindeki denetimlerinde şeffaf, bilişim tabanlı, bilimsel verilere ve risk yönetimine dayalı, yapay zekanın kullanılacağı, çoklu denetim mekanizmalarını oluşturmayı da planlıyor.

Türkiye'nin önde gelen 13 yenidoğan yoğun bakım uzmanıyla oluşturulan "Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu" da tüm yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yönelik habersiz denetimlere başlayacak. Yenidoğan uzmanlarının da yer alacağı denetimlerde, fiziki incelemelerden ziyade, doğru tedavilerin uygulanıp uygulanmadığına yönelik detaylı, ileri incelemeler yapılacak.

Bakanlık, benzer denetimleri, acil servisler, yetişkin yoğun bakım gibi alanlarda kurulacak komisyonlar öncülüğünde de gerçekleştirecek.

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