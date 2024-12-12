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2025'te Emekli olanlar daha az maaş alacak

2025 yılında emekli olacak kişilerin maaşlarında, 2024 yılına kıyasla yüzde 30 oranında azalma yaşanabileceği belirtiliyor. Kamu çalışanları için 14 Ocak 2025, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise 31 Aralık 2024 tarihleri, maaş avantajını korumak adına kritik öneme sahip. Bu tarihlere dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Haber Giriş : 12 Aralık 2024 17:35, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 17:37
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2025'te Emekli olanlar daha az maaş alacak

SGK uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik dilekçesi tarihinin büyük önem taşıdığını belirterek, kamu çalışanları için 14 Ocak 2025, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise 31 Aralık 2024 tarihlerini işaret etti. İşlemlerini zamanında tamamlayanlar maaş avantajını koruyabilecek.

Yılın sonuna yaklaşırken, milyonlarca kişi emeklilik başvurusunu tamamlamak için harekete geçti. 2025'te emeklilik maaşlarının daha düşük olması nedeniyle birçok kişi, işlemlerini hızlandırarak 2024 emeklisi olmak için çalışıyor. Erdursun, "2024 yılında emekli sayılmak isteyenlerin dilekçelerini zamanında vermeleri gerekiyor" dedi.

Kritik tarihler: Kamu ve SSK-Bağ-Kur için farklılık gösteriyor

  • Kamu çalışanları: 2024 yılı emeklisi olarak değerlendirilebilmeleri için en geç 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini sunmaları gerekiyor.
  • SSK ve Bağ-Kur çalışanları: İşlemlerini mutlaka 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlamalı.

2008 öncesi memurlar etkilenmeyecek

1 Ekim 2008'den önce memur olarak göreve başlayanlar, güncelleme katsayısındaki değişikliklerden etkilenmeyecek. Bu grup, maaş avantajını koruyarak emeklilik haklarından faydalanmaya devam edecek.

Engelli emeklilikte önemli bir düzenleme yolda. Erdursun, 25 Kasım 2024'te TBMM'ye sunulan kanun teklifinin, engelli emekliliği şartlarını zorlaştırabileceğini belirtti. "Bu düzenleme engelli emeklilik hakkını neredeyse tamamen kaldırabilir" diyen Erdursun, bu haktan faydalanmak isteyenlerin başvurularını bir an önce yapmalarını önerdi.

Emekli maaşı alırken çalışmak mümkün mü?

Emekli maaşı alırken çalışmak isteyenler için Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) seçeneği bulunuyor.

Emeklilik aşamaları

  1. Hangi statüden emek-li olacaksanız (son 2520 gün primlere bakılarak belir-lenir) SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı prim gün sayınızın tamamlandığı-na emin olun. Eksik primle-riniz varsa başta doğum, as-kerlik, yurtdışı, doktora, us-ta öğreticilik gibi yasaların size vermiş olduğu SGK'ya parasını ödeyerek gün sa-tın alma hakkınız varsa değerlendirin, borçlanma tutarlarınızı ödeyin eksik prim gün sayınızı tamam-layın.
  2. Emeklilik müracaatı için çalışanların Kod:8 Emeklilik Nedeniyle işten çıkışlarının yapılması ge-rekir. Çalışırken emeklilik müracaatında bulunmanız mümkün değildir.
  3. Emeklilik müracaatınızı e-devlet üzerinden, 'Gelir Aylık Ödenek' bölümünden 'Yeni Başvuru' bölümünden gerçekleştirebilirsiniz.
  4. Emeklilik için işten çı-kışınızın yapıldığı gün emeklilik müracaatında bulunabilirsiniz, aynı gün emeklilik sonrasında aynı iş yerinde çalışmaya devam edecekseniz SGDP ile işe gi-rişiniz ertesi günün tarihi be-lirtilerek yapılabilir.
  5. Emeklilik müracaatı son-rası son çalıştığınız işye-rinde bir yıl ve üzerinde çalış-malarınız varsa kıdem tazmi-natınızı çalıştığınız yıl, ay ve güne göre hesaplanarak alabi-lirsiniz. Kıdem tazminatında sadece küçük bir damga ver-gisi vardır, gelir vergisi kesin-tisi yapılmaz.
  6. Emeklilik tarihinize ka-dar kullanmadığınız yıllık izinler varsa bu sürelerin üc-retini de emekli olduğunuzda işveren size ödemek zorun-dadır.
  7. Emeklilik nedeniyle işten ayrılmak için ihbar süre-si yoktur, ihbar tazminatı da yoktur.
Kaynak: Cncb-e

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