İnşaatta göçük! 3 işçi yaralanırken 1 işçi aranıyor

Bir işçinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. İş makineleri yardımıyla enkaz kaldırılırken bir yandan da arama kurtarma köpeğiyle alanda çalışma yapıldı.

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