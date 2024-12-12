TFF, 2025 yılı FIFA hakemleri listesini duyurdu
Merkez Hakem Kurulu (MHK), yeni açılan X/Twitter hesabı üzerinden 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan 2025 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemleri açıkaldı.
2025 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan Türk hakemleri listesi belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listeye şu eklemeler yapıldı:
FIFA hakemi: Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Asen Albayrak, Hatice Aydın
FIFA yardımcı hakemi: Anıl Usta, Bersan Duran, Ayşenur Karakoç, Esra Arıkboğa
FIFA video yardımcı hakem: Onur Özütoprak, Zorbay Küçük, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Erkan Özdamar
FIFA futsal hakemi: Ayberg Öz
Son yapılan eklemelerin ardından 2025 yılı FIFA hakemleri listesi şu şekilde oluştu:
FIFA hakemi: Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Arda Kardeşler, Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cansu Tiryaki, Melek Dakan, Asen Albayrak, Hatice Aydın
FIFA yardımcı hakemi: Kerem Ersoy, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Curbay, Deniz Caner Özaral, Furkan Ürün, Anıl Usta, Bersan Duran, Arzu Görgür, Merve Turan, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa
FIFA video yardımcı hakem: Murat İlker Çoşkun, Onur Özütoprak, Zorbay Küçük, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Erkan Özdamar
FIFA futsal hakemi: Kamil Çetin, Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak, Ayberg Öz
FIFA plaj futbolu hakemi: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, İdris Yavuz