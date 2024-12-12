Blinken: PKK Türkiye için kalıcı tehdit ancak...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'deki geçiş süreci kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı ile görüşerek ABD'nin Ürdün'e verdiği desteği ele aldı.

"PKK Türkiye İçin Kalıcı Tehdit"



Ürdün görüşmesi sonrası gazetecilere konuşan Blinken, Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya geleceğini belirtti.

PKK'nın Türkiye için kalıcı bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Blinken, ancak aynı zamanda herkesi bu geçiş döneminde herhangi bir ek çatışmayı başlatmamaya çağırdı.

Reuters / Hümeyra Pamuk