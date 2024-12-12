AİHM'den FETÖ davasına ret kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde rol alan eski üsteğmen Mahmut Onur Uçar?ın Türkiye?deki yargılanmasının adil olmadığı gerekçesiyle yaptığı "dayanaktan yoksun" başvurusunu "kabul edilmez? bularak reddetti.

AİHM, FETÖ'cü Uçar?ın Türkiye'ye karşı açtığı davada nihai kararını açıkladı.

AİHM, 15 Temmuz darbe girişiminde rol alan Uçar'ın şikayetlerinin "ya açıkça asılsız oldukları ya da ulusal düzeyde mevcut tüm yasal yollara başvurulmadığı için" kabul edilemez buldu.

Mahkeme, sanığın adil yargılanmadığı gerekçesiyle yaptığı şikayetinin ilk kısmına ilişkin sunduğu delilleri "dayanaktan yoksun" buldu ve bu şikayetin kabul edilemeyeceğine hükmetti.

Türk mahkemelerinin Uçar?ın hakkındaki değerlendirmelerinde ve uygulamalarında "keyfi veya gerekçesiz hiçbir şey olmadığı" belirtilen kararda, sanığın Türk mahkemelerinin hukuki yargılamalarında "hata" yaptıkları yönündeki şikayetinin de "dayanaktan yoksun" olduğu belirtildi.

AİHM kararında, Türk mahkemelerinin sanık hakkındaki bulguları "çeşitli delillere ve hem kendisine yöneltilen suçlamaların hem de lehine olan argümanların veya noktaların ayrıntılı bir analizine" dayandırdığı ve FETÖ'cü Uçar?ın Türkiye karşı şikayetlerini "kanıtlayamadığı" belirtildi.

Ayrıca Uçar?ın ?kötü muameleye maruz kaldığına? ilişkin şikayetinde de mahkemeye tıbbi rapor dahil hiçbir delil sunmadığı ifade edildi.

Uçar, kendisine karşı yürütülen kovuşturmanın adil olmadığını iddia ederek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi?nin (AİHS) adil yargılanma hakkına ilişkin 6. maddesinin Türkiye tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle AİHM?e başvurmuştu.

Eski üsteğmen Mahmut Onur Uçar, Kırıkkale?de F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

Uçar, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 64 kişinin yargılandığı davada savunmasını yaparken, tanklarla Genelkurmay Karargahı'na geldiğini ve A4 makineli tüfeği ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına doğru ateş ettiğini kabul etmişti.

Davada Uçar?ın da aralarında bulunduğu 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 27 sanığa müebbet hapis cezası verilmişti.



