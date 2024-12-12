Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Somali ile Etiyopya arasında yaşanan "Somaliland" krizi Ankara'da Türkiye'nin arabuluculuğunda sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat katıldığı ve gün boyu süren görüşmelerle iki ülke arasında Ankara Bildirisi imzalandı. İki ülkenin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

ERDOĞAN'DAN "YENİ BAŞLANGIÇ" VURGUSU

Ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan "Birtakım kırgınlıkları ve yanlış anlamaları beraberce aşmak suretiyle Somali ve Etiyopya arasında barış ve işbirliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk" açıklamasını yaptı.

GÜL'DEN ERDOĞAN'A TEBRİK

Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Gül, paylaşımında "Afrika kıtasının en eski problemlerinden birisi olan ve birçok kanlı savaşa yol açan Somali - Etiyopya anlaşmazlığının, Türkiye'nin katkılarıyla Ankara'da imzalanan bir anlaşmayla çözüm yoluna girmesi, tarihi bir gelişmedir. Bu sürece öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ve tüm emeği geçenleri tebrik ederim" ifadelerine yer verdi.