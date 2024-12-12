Tramvay raylarına zincirle köpek bağladılar

Görüntülerde bağlı olmayan 2 köpeğin de zincirle bağlanan köpeğin yanında durduğu görüldü.

Eroğlu, acil fren yaparak tramvayı durdurdu. Araçtan inen Eroğlu ile yolcular köpeği kurtarırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre İldem istikametinden Cumhuriyet Meydanı yönüne doğru seyir halinde bulunan tramvayın vatmanı Emirhan Eroğlu, Mimarsinan Kavşağı yönü raylarında zincirle bağlanmış köpeği fark etti.

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