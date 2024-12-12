Tramvay raylarına zincirle köpek bağladılar
Kayseri'de zincirle tramvay raylarına bağlanan köpek, vatmanın dikkatiyle kurtuldu. Görüntülerde bağlı olmayan 2 köpeğin de zincirle bağlanan köpeğin yanında durduğu görüldü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 20:50, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 20:52
Kayseri'de tramvay raylarına zincirle bağlanmış köpek, vatmanın dikkati sayesinde kurtarıldı; o anlar kameraya yansıdı.
Alınan bilgiye göre İldem istikametinden Cumhuriyet Meydanı yönüne doğru seyir halinde bulunan tramvayın vatmanı Emirhan Eroğlu, Mimarsinan Kavşağı yönü raylarında zincirle bağlanmış köpeği fark etti.
Eroğlu, acil fren yaparak tramvayı durdurdu. Araçtan inen Eroğlu ile yolcular köpeği kurtarırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde bağlı olmayan 2 köpeğin de zincirle bağlanan köpeğin yanında durduğu görüldü.