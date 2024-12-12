Başakşehir Avrupa'da ilk 3 puanını aldı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Heidenheim'ı 3-1 mağlup etti.

Temsilcimize galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Deniz Türüç, 18. dakikada Miguel Crespo ve 68. dakikada Krzysztof Piatek'den geldi. Heidenheim'ın golünü ise 61.dakikada Mathias Honsak kaydetti.

Avrupa'da bu sezon ilk galibiyet

Bu karşılaşmayla birlikte Başakşehir bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı ve Konferans Ligi'nde 5 puanla 22'nci sıraya yükseldi, Heidenheim ise 9 puanla 11. sıraya geriledi

Konferans Ligi'nin 6. haftasında Başakşehir, Cercle Brugge deplasmanına konuk olacak, Heidenheim ise sahasında St. Gallen'i ağırlayacak.

Başakşehir 3 - 1 Heidenheim

GOL: 6' Deniz Türüç (Başakşehir)

GOL: 18' Crespo (Başakşehir)

GOL: 61' Hansok (Heidenheim)

GOL:68' Piatek (Başakşehir)

Başakşehir - Heidenheim ilk 11'ler

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Lima, Kemen, Onur, Crespo, Deniz, Davidson, Piatek.

Heidenheim: Eicher, Busch, Maloney, Siersleben, Theuerkauf, Dorsch, Kerber, Beck, Scienza, Wanner, Breunig.