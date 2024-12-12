'Enflasyonla mücadele hem vatandaşı hem işletmeleri zorluyor'

Van'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
Van'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
AGS'de konu dağılımı ve soru sayıları netleşti. Şimdi Hazırlanma Zamanı!
AGS'de konu dağılımı ve soru sayıları netleşti. Şimdi Hazırlanma Zamanı!
Sponsorlu İçerik
Türkiye'den Şam Büyükelçiliği için yeni görevlendirme
Türkiye'den Şam Büyükelçiliği için yeni görevlendirme
Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti
Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti
Hatay'da anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu
Hatay'da anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu
İstanbul'da Beşşar Esed yönetimi hakkında suç duyurusu
İstanbul'da Beşşar Esed yönetimi hakkında suç duyurusu
İstanbul'da hastane skandalı: 7 çalışana hapis talebi
İstanbul'da hastane skandalı: 7 çalışana hapis talebi
AİHM'den FETÖ davasına ret kararı
AİHM'den FETÖ davasına ret kararı
MİT Başkanı Kalın, Emevi Camii'nde namaz kıldı
MİT Başkanı Kalın, Emevi Camii'nde namaz kıldı
2025'te Emekli olanlar daha az maaş alacak
2025'te Emekli olanlar daha az maaş alacak
Bakanlık bu yıl 229 özel sağlık tesisinin faaliyetini durdurdu
Bakanlık bu yıl 229 özel sağlık tesisinin faaliyetini durdurdu
Lahmacunda hile yapan restoranlar ifşa edildi
Lahmacunda hile yapan restoranlar ifşa edildi
Okul kantinindeki tavuklu makarna öğrencileri hastanelik etti
Okul kantinindeki tavuklu makarna öğrencileri hastanelik etti
Mahkemeden kanser ilacı kararı
Mahkemeden kanser ilacı kararı
MEB duyurdu: Aileler için eğitimde yeni dönem
MEB duyurdu: Aileler için eğitimde yeni dönem
Bakanlık 'koruma altındaki 2 çocuğa kötü muamele' iddiasını yalanladı
Bakanlık 'koruma altındaki 2 çocuğa kötü muamele' iddiasını yalanladı
ATO Başkanı Baran'dan Asgari ücret açıklaması
ATO Başkanı Baran'dan Asgari ücret açıklaması
Avukat, 'Hakime rüşvet vereceğim' yalanı ile müvekkilini dolandırdı
Avukat, 'Hakime rüşvet vereceğim' yalanı ile müvekkilini dolandırdı
6 askerin şehit olduğu helikopter kazasının nedeni belli oldu
6 askerin şehit olduğu helikopter kazasının nedeni belli oldu
2 kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı
2 kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı
HIV olduğunu eşinden sakladı, 20 yıla kadar hapsi istendi
HIV olduğunu eşinden sakladı, 20 yıla kadar hapsi istendi
TÜİK açıkladı: Kocaeli kişi başına gelirde zirvede
TÜİK açıkladı: Kocaeli kişi başına gelirde zirvede
Erdoğan devreye girdi, Somali ve Etiyopya uzlaştı
Erdoğan devreye girdi, Somali ve Etiyopya uzlaştı
Cari dengede 5 yıl sonra bir ilk! 5 ay üst üste fazla verildi
Cari dengede 5 yıl sonra bir ilk! 5 ay üst üste fazla verildi
Komisyon toplantısına katılan işçilerden 'geçinemiyoruz' isyanı
Komisyon toplantısına katılan işçilerden 'geçinemiyoruz' isyanı
45 yıllık hazır giyim firması iflas etti! 2 bin çalışan işsiz
45 yıllık hazır giyim firması iflas etti! 2 bin çalışan işsiz
Beyaz eşyada zam sinyali: Tamirat ve taşıma ücretleri de artıyor
Beyaz eşyada zam sinyali: Tamirat ve taşıma ücretleri de artıyor
Bakan Memişoğlu ile vekiller arasında 'mitomani' tartışması
Bakan Memişoğlu ile vekiller arasında 'mitomani' tartışması
Emeklinin gözü de yeni asgari ücrette
Emeklinin gözü de yeni asgari ücrette
Vatandaş şikayet etti, iki bakandan açıklama geldi
Vatandaş şikayet etti, iki bakandan açıklama geldi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Enflasyonla mücadele hem vatandaşı hem işletmeleri zorluyor'

TÜSİAD Başkanı Turan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı açılış konuşmasında enflasyonla mücadele programında sonuca ulaşmanın kolay olmadığını belirtirken, 2001 krizi sonrası deneyimlerin ışık tutabileceğini söyledi. Turan, "Enflasyonla mücadeleye kamu maliyesi ve kayıt dışılıkla mücadele eklenmeli" dedi.

Haber Giriş : 12 Aralık 2024 23:45, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 23:47
Yazdır
'Enflasyonla mücadele hem vatandaşı hem işletmeleri zorluyor'

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, enflasyonla mücadele programında sonuca ulaşmanın birkaç yıl alacağını vurgulayarak, bu dönemde hem hane halkı hem de sanayicilerin zorlandığını, kamu maliyesiyle de dezenflasyon sürecinin desteklenmesi gerektiğini söyledi. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı açılış konuşmasını yapan Turan, sıkı para politikası ve ekonomide soğumanın devam etmesinin programın bir parçası olduğunu belirtirken, "Fakat enflasyonla mücadelenin gerektirdiği fedakarlıkların hem reel kesimin hem de hanehalklarının dayanma gücünü zorlamaya başlamış olduğunu da görüyoruz. Bu nedenle enflasyonla mücadelenin kamu kesimini de içine alacak biçimde sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aksi halde, sadece para politikasına dayanan bir yaklaşım ile enflasyonla hızlı ve sonuç alıcı bir mücadele hem çok zor hem de tüm yükü reel kesimin ve hanehalklarının üzerine yüklüyor" dedi.

"2001 krizi deneyimi ilham verebilir"

Ekonomik programda, 2001 krizi sonrası deneyimlerin ışık tutabileceğini söyleyen Orhan Turan, o dönem başarıda, "(Programın) Arkasındaki siyasi kararlılık ve çok güçlü mutabakatın" ana etkili olduğu görüşünü vurguladı.

Maliye politikasının gözden geçirilmesi OVP bütçe açığının tutturulmasının belirleyici olacağını söyleyen Turhan, "Vergilemede ve kaynak tahsisinde etkinliğin sağlanması ve adaletin artırılması ve kayıt dışılıkla kararlı biçimde mücadele konularında güçlü adımlara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla kayıt dışı konusunda genel ve muğlak bir söylem yerine samimi bir mücadele başlatılmasını ve iyi tasarlanmış bir eylem planının hızla hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bu eylem planı kamu bütçe dengesinin iyileşmesine katkıda bulunarak enflasyonla mücadeleyi de güçlendirecektir" dedi.

Kamu desteklerinin verimlilik ve rekabet gücüne yönlendirilmesi gerektiğini söyleyen Orhan Turan, kayıt dışılıkla birlikte, harcama reformuna yönelik olarak "1. Ekonominin etkin işleyişine katkısı olmayan kamu harcama kalemlerinde ciddi tasarrufa gidilmesi. 2. Ekonominin etkin işleyişine destek verecek olan eğitim, teknoloji, üretimin yeniden yapılandırılması gibi alanlarda kamu kaynaklarının artırılması. 3. Sosyal devlet sorumluluğunun doğrudan, açık ve şeffaf uygulanan bir sosyal politika ile yerine getirilmesi" önerilerini sundu.

Turan, kamu çalışan sayısındaki artışın da kamu hizmet niceliği, niteliği ve verimliliği yönünden ele alınması gerektiğini savundu.

Küresel jeopolitik: Dünya siyasi olarak belirsiz ve öngörülemez

Son dönem jeopolitik gelişmelerin dünyada siyasal belirsizlik yanında öngörülemezlik niteliği de taşıdığını belirten Orhan Turan Suriye'nin de şiddetli bir çıkar çatışmasına konu olduğunu söyledi. Turan, "Yerel, bölgesel ve uluslararası düzlemdeki aktörler arasında var olan şiddetli çıkar çatışmaları sürecin bundan sonra nasıl evrileceğine ilişkin birçok belirsizlik ve öngörülemezlik yaratıyor. Suriye'nin sorunlarının çözülmesini ve istikrarın tesis olmasını temenni ediyoruz. Ancak, gelişmeleri yakından takip etmek gerekecek" dedi.

Demokratikleşme: Terör sorununun çözümü, kayyım atamaları

Terör sorununu çözmek için dünyada geçmişte atılan adımlardan, demokrasiyle desteklenenlerin başarılı sonuç verdiği sonucunu çıkardıklarını söyleyen Orhan Turan, "Dünya örneklerine bakınca, somut demokratikleşme adımlarıyla pekişmeyen girişimlerin, kalıcı çözüm üretmediğini görüyoruz. Temel hak ve özgürlüklerin ve hukuk devletinin garanti altına alınması konularında mesafe alınması gerekiyor. Ancak, son dönemde, görevden alınan seçilmiş yerel yöneticilerin yerine atanmış yöneticilerin getirilmesini toplumsal istikrar ve refah hedefiyle bağdaştıramadığımızı söylemiştik. Partilerimizin kayyım sorununu çözmek için başlattığı diyaloğun sorunun çözümüne katkıda bulunmasını umuyoruz. Ülkemizin dünyadaki siyasi ve ekonomik gücünü, demokrasisinin gücü ve hukuk devletinin sağlamlığı belirleyecektir" diye konuştu.

"Üretim yavaşlıyorken tüketim canlıysa mücadele zorlaşır"

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, sanayi kesiminin büyümeye bu yıl katkı vermeyeceğini tahmin ettiklerini belirterek, üretim desteğinin önemine dikkat çekti. "Üretim artışı yoksa sorun vardır. Üretim yavaşlıyorken tüketim canlı kalmaya devam ediyorsa dış açıkla ve enflasyonla mücadele zorlaşır" diyen Turan, üretimde dönüşümün şart olduğunu vurguladı.

Şirketler kesiminde yeniden yapılanmaya ihtiyaç olduğunu belirten Turan, verimli olan, değişime ayak uyduran firmalar yollarına devam etmesi gerektiğini, yeni alanlarda, yeni ürünlerle ve yeni teknolojilerle işe koyulan girişimler için piyasadaki rekabet koşulları ve yatırım ortamı uygun olması ve günün koşullarına uyamayan verimsiz firmaların dönüşmesi sağlanması gerektiğini söyledi.

Turan, "Şirketler kesimindeki bu dönüşümün hızlı ve sancısız yapılabilmesi, çağın koşullarına uygun bir sanayi politikası ile mümkün olur. Daha çok firmanın ve çalışanın yeni ekonomi alanlarında, yüksek katma değer yaratan, verimliliği yüksek faaliyetlerde değerlendirilmesini sağlayabilirsek, büyüme hızımızı da artırabiliriz" diye konuştu.

Mehmet KAYA / Ekonomim

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber