13 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cihannüma İstanbul Forum'a katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Stratcom Forum'24" programına ve Haliç Üniversitesi'nde düzenlenecek "Sürdürülebilir Kalkınmada Üniversitelerin Rolü" konulu konferansa iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/13.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği, Şehir Hastanesini ve Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek, il değerlendirme toplantısına katılacak.

(Bursa/09.30-17.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Zamansız Kadınlar Ekonominin Sürdürülebilirliği, Ailenin Kökü, Yaşamın Ta Kendisi Paneli"ne ve "Hedef Pazar ABD Zirvesi"ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/Ankara/15.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin girişimcilik ve iş demografisi bültenini, ekim ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşecek.

(Ankara)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Stratcom Forum'24" programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Nur Camisi'nde cuma namazını kılacak, cuma hutbesi irat edecek, "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" konferansına katılacak.

(Kırıkkale/12.00/12.45/15.00)

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Senato Toplantısı'na ve İlahiyat Fakültesi Özcan Halaç Eğitim Binası Açılış Töreni'ne iştirak edecek, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine ziyarette bulunacak.

(Afyonkarahisar/10.30-16.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmelerine katılacak.

(TBMM/11.00)

2- 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi, İsviçre'deki FIFA Evi'nde yapılacak. A Milli Futbol Takımı'nın grubu ve rakipleri belli olacak.

(Zürih/14.00)

3- Trendyol Süper Lig'in 16. haftası; Kasımpaşa-ikas Eyüpspor ve Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Muğla/20.00)

4- Trendyol 1. Lig'in 16. haftası; MKE Ankaragücü-Manisa FK ve Adanaspor-Yeni Malatyaspor müsabakalarıyla başlayacak.

(Ankara/Adana/20.00)

5- Nesine 3. Lig'in 15. haftası, 2. Grup'ta oynanacak 1 maçla başlayacak.

6- THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, Bursaspor Yörsan-Galatasaray maçıyla başlayacak.

(Bursa/20.30)

8- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftası, Aras Kargo-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

(İzmir/17.00)