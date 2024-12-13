Çocuklar nasıl seri katile dönüşür?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Betül Ulukol, yaptığı sunumda, çocuğun korkutulması, iftira atılması, yapamayacağı şeylerin beklenmesinin 'Sen şunu kazanamadın, şunu yapamadın, bunu beceremedin' diye çocuğun sıkıştırılmasının duygusal istismar olduğunu söyledi. Ulukol "Yani, çocukta 'Ben değerli biri değilim, ben iyi biri değilim. Bu dünyadaki olumsuzluklar benim suçumdur' duygusunu oluşturan her türlü olumsuz tutum, davranış, söz çocuğun duygusal istismardır. Kafa yarılmış, göz yarılmış, kolu bacağı çıkmış bir çocuğu gördüğünüzde ihmal sanki daha az örseliyor, daha az ölümcül gibi geliyor olabilir. Ama ihmalin oluşturduğu ölümler, istismarın neden olduğu ölümlerden daha az değil" diye konuştu.

Ulukol, ihmal ve istismara uğrayan çocuk beyninin, normal çocuklara göre daha küçük olduğuna da dikkat çekti. Komisyonda, seri katillerle ilgili yapılan bir araştırmanın sonuçlarına ilişkin de ilginç veriler paylaşıldı. Seri katillerin yüzde 68'inin ihmal, cinsel istismar, fiziksel ve psikolojik istismara uğradığı belirtildi.