Suriyelilerin dönüşünden hangi sektörler etkilenir?

Suriyelilerin özellikle tarım, inşaat, tekstil ve çeşitli sanayi sektörlerinde üretim ve ekonomiye dahil oldukları hatırlatılarak ülkelerine dönüşlerinin bu iş kollarında hafif bir risk oluşturabileceği belirtiliyor. Dönüşün zamana yayılması durumunda ise bu riskin minimize olacağı değerlendiriliyor.

YERLİ ÇALIŞANA ALTERNATİF



Suriyeli mültecilerin dönmesi durumunda özellikle söz konusu sektörlerde iş pozisyonu açığını beraberinde getireceğine dikkat çekiliyor. Bu durumunda hem bu sektörlerde çalışan Türk işçilere alternatif iş olanağı sunacağı ya da işsizlere çalışma hayatına katılma imkanı doğuracağı belirtiliyor.

KİRALAR DÜŞEBİLİR



Suriyelerin geri dönüşü ile birlikte kentsel yapıda da bir değişim söz konusu. Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı kentlerde konut fiyatları ve kiraların geçici olarak düşmesi de gündemde yerini alması bekleniyor. Böylece de özellikle büyükşehirlerde konut piyasasında yeniden dengeleme olabilir.

Resul Ekrem Şahan