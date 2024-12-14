Benzine 98 kuruş zam geldi
Bu gece yarısı itibariyle benzin istasyonlarında tabela değişti. Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam geldi. Bazı akaryakıt şirketlerindeki fiyat değişiminin 1 lirayı bulduğu görüldü.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 09:05, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 09:04
Döviz kurlarındaki değişimler ve küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar Brent petrol fiyatlarında hareketlilik yaratıyor. İstanbul dahil tüm kentlerde 14 Aralık 2024 itibariyle benzine zam geldi.
İstanbul'da dün 42,12 TL'ye satılan benzinin litresi bugün 43,12 TL'ye yükseldi. Bazı istasyonlarda fiyatlar 98 kuruş arttı.
Güncel akaryakıt fiyatları: (14 Aralık 2024)
İstanbul (Avrupa Yakası):
Benzin: 43.10-12 TL/Litre
Motorin: 43.30 TL/Litre
LPG: 26.03 TL/Litre
İstanbul (Anadolu Yakası):
Benzin: 42.99 TL/Litre
Motorin: 43.24 TL/Litre
LPG: 25.49 TL/Litre
Ankara:
Benzin: 43.53 TL/Litre
Motorin: 43,87 TL/Litre
LPG: 26,04 TL/Litre
İzmir:
Benzin: 44,02 TL/Litre
Motorin: 44,39 TL/Litre
LPG: 25.94 TL/Litre