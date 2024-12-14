Benzine 98 kuruş zam geldi

Döviz kurlarındaki değişimler ve küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar Brent petrol fiyatlarında hareketlilik yaratıyor. İstanbul dahil tüm kentlerde 14 Aralık 2024 itibariyle benzine zam geldi.

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