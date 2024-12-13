Dolar 35'e yaklaştı

ABD'de önümüzdeki yıla ilişkin faiz indirim beklentilerinin daha da zayıflaması doları bir kez daha destekledi. Kur sınırlı yükselişine devam ederken yeni rekor 34,95 ile görüldü.

Aralık başından bu yana TL'nin dolar karşısındaki kaybı yüzde 0.6'yı aşarken yılbaşından beri kayıp yüzde 15,5 oldu.

Euro/TL 36,58 seviyesinde işlem görüyor.

Eylül ve ekim aylarında TL'nin dolar karşısında kayıpları yüzde 0,4 ve yüzde 0,2 ile son derece düşük gerçekleştikten sonra kasımda yüzde 1'in üzerine çıktı. Kasım ayında ABD seçimlerinde güçlenen dolar nedeniyle baskı altında kalan TL, benzer para birimlerinden ise belirgin pozitif ayrıştı.

Dolar, başlıca para birimleri karşısında 107 seviyesini aşarak 2,5 haftanın zirvesine yükselirken bir ayın da en iyi haftalık performansını göstermeye hazırlanıyor. Ayrıca uzun vadeli ABD Hazine tahvillerinin getirileri yıl başından bu yana en büyük haftalık kazanımı kaydetmeye hazırlanıyor.