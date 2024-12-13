Uyuşturucu bağımlılarına özel cezaevi uygulaması başladı
Uyuşturucu bağımlılarına özel cezaevi uygulaması başladı
AGS'de konu dağılımı ve soru sayıları netleşti. Şimdi Hazırlanma Zamanı!
AGS'de konu dağılımı ve soru sayıları netleşti. Şimdi Hazırlanma Zamanı!
Sponsorlu İçerik
MB açıkladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar geliyor mu?
MB açıkladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar geliyor mu?
İTO Başkanı, asgari ücrete zam için hedef enflasyonu işaret etti
İTO Başkanı, asgari ücrete zam için hedef enflasyonu işaret etti
Adliyede 2 kişinin öldüğü saldırıya yayın yasağı geldi
Adliyede 2 kişinin öldüğü saldırıya yayın yasağı geldi
Türk üniversiteleri yeşil kampüsleriyle dünya sıralamasında
Türk üniversiteleri yeşil kampüsleriyle dünya sıralamasında
Erdoğan'a 'İsrail' protestosunda soruşturma tamamlandı
Erdoğan'a 'İsrail' protestosunda soruşturma tamamlandı
3+1 sistemi 1+1'e mi düşüyor?
3+1 sistemi 1+1'e mi düşüyor?
KVKK'dan hasar danışmanlık şirketine kişisel veri ihlali nedeniyle ceza
KVKK'dan hasar danışmanlık şirketine kişisel veri ihlali nedeniyle ceza
Kaçak yaban keçisi avlayan Milletvekiline ceza
Kaçak yaban keçisi avlayan Milletvekiline ceza
Yönetmelik yayımlandı. Belediyeler sahipsiz köpekleri toplamak zorunda
Yönetmelik yayımlandı. Belediyeler sahipsiz köpekleri toplamak zorunda
Meteoroloji uyardı! Kar yeniden geliyor
Meteoroloji uyardı! Kar yeniden geliyor
Yaşam koçları da vergi denetimine takıldı
Yaşam koçları da vergi denetimine takıldı
Benzine 98 kuruş zam bekleniyor
Benzine 98 kuruş zam bekleniyor
İş dünyasından 2025 talebi: 2001 modeli örnek alınmalı
İş dünyasından 2025 talebi: 2001 modeli örnek alınmalı
Bakanlık duyurdu: Kiralık ev ilanlarında yeni dönem!
Bakanlık duyurdu: Kiralık ev ilanlarında yeni dönem!
Suriyelilerin dönüşünden hangi sektörler etkilenir?
Suriyelilerin dönüşünden hangi sektörler etkilenir?
Plansız üretim çiftçiyi vurdu! Arz fazlası fiyatları düşürdü
Plansız üretim çiftçiyi vurdu! Arz fazlası fiyatları düşürdü
Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Deprem konutları yıl sonu itibarıyla yüzde 45'i teslim edilecek
Deprem konutları yıl sonu itibarıyla yüzde 45'i teslim edilecek
Van'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
Van'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
Türkiye'den Şam Büyükelçiliği için yeni görevlendirme
Türkiye'den Şam Büyükelçiliği için yeni görevlendirme
Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti
Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti
İstanbul'da Beşşar Esed yönetimi hakkında suç duyurusu
İstanbul'da Beşşar Esed yönetimi hakkında suç duyurusu
İstanbul'da hastane skandalı: 7 çalışana hapis talebi
İstanbul'da hastane skandalı: 7 çalışana hapis talebi
AİHM'den FETÖ davasına ret kararı
AİHM'den FETÖ davasına ret kararı
MİT Başkanı Kalın, Emevi Camii'nde namaz kıldı
MİT Başkanı Kalın, Emevi Camii'nde namaz kıldı
2025'te Emekli olanlar daha az maaş alacak
2025'te Emekli olanlar daha az maaş alacak
Bakanlık bu yıl 229 özel sağlık tesisinin faaliyetini durdurdu
Bakanlık bu yıl 229 özel sağlık tesisinin faaliyetini durdurdu
Lahmacunda hile yapan restoranlar ifşa edildi
Lahmacunda hile yapan restoranlar ifşa edildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İTO Başkanı, asgari ücrete zam için hedef enflasyonu işaret etti

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücret artışında hedeflenen enflasyonun göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, bu yaklaşımın fiyatlama davranışlarından beklenti yönetimine kadar birçok alanda olumlu etkiler yaratacağını ifade etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 13:38, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 13:38
Yazdır
İTO Başkanı, asgari ücrete zam için hedef enflasyonu işaret etti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO'nun aralık ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, asgari ücret artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avdagiç, 817 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük işveren örgütlerinden biri olduklarını belirterek, asgari ücret görüşmelerini yakından takip ettiklerini söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 7 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığını hatırlatan Avdagiç, yeni asgari ücret tespitinde toplumun tüm kesimlerinin ortak menfaatine olan bir çizgide buluşulması gerektiğini vurguladı.

"Asgari ücret sadece bir taban ücret belirleme meselesi değildir"

"Asgari ücretin sadece taban ücret belirleme meselesi olmadığını" belirten Avdagiç, şunları söyledi:

"Asgari ücret, işsizlik maaşından SGK primlerine, kıdem tazminatından staj ücretlerine kadar pek çok kalemi etkiliyor. Hatta C-Level pozisyon maaşlarına kadar yansımaları oluyor. Bizim kanaatimiz, hedeflenen enflasyon göz önünde bulundurularak yapılacak bir artış, fiyatlama davranışlarından beklenti yönetimine ve talep dengesine kadar birçok alanda olumlu sonuçlar doğuracaktır. Ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu perspektife uygun, hem işçi hem de işveren taraflarının yıl boyu üzerinde mutabık kalacağı bir artış oranı belirlenmesini önemli görüyoruz."

Gelir vergisi dilimleri yeniden düzenlenmeli

Avdagiç ayrıca, gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesinin gerekliliğine dikkat çekerek, bunun alım gücünü artıracağını, işveren üzerindeki maliyet baskısını hafifleteceğini ve kayıt dışılığı azaltacağını ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber