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'10 aylık bebeğin ölümünde ihmal' iddiasına inceleme

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kağıthane'de rahatsızlanarak özel hastaneye götürülen 10 aylık bebeğin ölümünde ihmal bulunduğu iddiasına ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 07:13, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 08:05
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'10 aylık bebeğin ölümünde ihmal' iddiasına inceleme

Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan ailesi, rahatsızlanan 10 aylık Poyraz Ali Aksungur'u özel bir hastaneye götürdü.

Aile, bebeğin teşhiste bulunulmadan taburcu edildiği, hastaneye tekrar götürüldüğünde ise iğne yapılıp ''Rota virüsü'' tanısıyla yatışı verilmeden gönderildiği ancak evde hayatını kaybettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün, ailenin ''ihmal'' iddiası üzerine olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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