'10 aylık bebeğin ölümünde ihmal' iddiasına inceleme

Aile, bebeğin teşhiste bulunulmadan taburcu edildiği, hastaneye tekrar götürüldüğünde ise iğne yapılıp ''Rota virüsü'' tanısıyla yatışı verilmeden gönderildiği ancak evde hayatını kaybettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net