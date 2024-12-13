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Suriye'de 28 yıldır tutuklu bulunan Mehmet Ali Yıldırım'dan haber alınamıyor

Suriye'de muhaliflerin başkent Şam'ı ele geçirmesi ile tüm hapishanelerdeki mahkumlar serbest bırakıldı. 28 yıldır Suriye'de tutuklu bulunan ve hapishaneden çıktığı öğrenilen Gaziantepli Mehmet Ali Yıldırım'dan hala haber alamayan yakınları ise endişeyle beklemeye devam ediyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 10:30, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 10:49
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Suriye'de 28 yıldır tutuklu bulunan Mehmet Ali Yıldırım'dan haber alınamıyor

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesi ile muhaliflerin serbest bıraktığı tutuklular evlerine dönerken, Şam'daki Far Falastin Hapishanesinden çıktığı görülen Mehmet Ali Yıldırım'dan hala haber alamayan ailesi yetkililerden yardım istiyor. 21 yıl sonra özgürlüğüne kavuşan Kilisli Mehmet Ertürk'e ulaşan aile, şu an 63 yaşında olan Mehmet Ali Yıldırım'ın da Ertürk ile birlikte hapishaneden çıktığını öğrendi. Kilis'e gelen aile, Mehmet Ertürk'ten yakınlarının son durumu hakkında bilgi aldı.

"28 yıllık hasret bitsin istiyoruz"

Mehmet Ali Yıldırım'ın kardeşi İbrahim Yıldırım, ağabeylerinden en ufak bir haber alabilme adına Kilis'e geldiklerini söyleyerek, "Mehmet Ertürk'e geçmiş olsun dileklerinde bulunmak için geldik ve en son ağabeyimi kendisini gördüğü için durumunu sormaya geldik. Çıkışta karşılaşmışlar 2 defa görmüş kendisini. Bize akli dengesinin yerinde olduğunu da söyledi. İçimize su serpildi ama 28 yıllık hasreti bir haberle geçiremiyoruz, kendisini canlı olarak görmek bağrımıza basmak istiyoruz" dedi.

Ağabeyi Mehmet Ali Yıldırım'ın 1995 yılının son aylarında Beyrut'a gittiğini ve burada yurt dışına çıkmak isterken Suriyeli polislerle yaşadığı tartışma sonucu tutuklandığını belirten İbrahim Yıldırım, "Ağabeyim oradan Avrupa'ya gitmek istiyordu. O sıra görüştüğü Suriyeli polislerin kendisinden 2 bin dolar aldığını ancak pasaportunu vermediğini biliyoruz. O süreçte yaşanan tartışma sonrası abimi tutuklayıp Suriye'ye getirmişler" diye konuştu.

"Öldü mü kaldı mı, başına ne iş geldi bir türlü haber alamadık"

Ağabeyinin akıbetini araştırmak için birçok kez Suriye'ye gittiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını anlatan Yıldırım, 2004 yılında da babası Mustafa Yıldırım'ın evlat acısına daha fazla dayanamayıp hayatını kaybettiğini de söyledi. Ağabeyinin hayatından endişe ettikleri için çalmadık kapı bırakmadıklarını anlatan Yıldırım, "Öldü mü kaldı mı, başına ne iş geldi bir türlü haber alamadık kendisinden. Gidip hapishanelere soramadık, aynı akıbetin başımıza geleceğinden korktuk. Türk makamları ile birçok kez araştırdık ancak sonuca ulaşamadık" dedi.

"Artık gel, çocukların senin yolunu gözlüyor"

Esad rejiminin düşmesi ve mahkumların bırakılmasının ardından yeniden umutlandıklarını belirten Yıldırım, 21 yıl mahkum kaldıktan sonra Kilis'teki evine dönen Mehmet Ertürk'ün ağabeyi Mehmet Ali Yıldırım'la birlikte hapisten çıktığını kendilerine söylediğini ifade etti. Bunun üzerine ağabeyinden halen bir haber alamadıkları için yetkililerden yardım isteyen Yıldırım, "Ağabeyim eğer bizi görüyor ya da duyarsa, kendisine 'ülkene, toprağına, evine dön' diyorum. Burada herhangi bir suçun veya araman yok. Artık gel, çocukların senin yolunu gözlüyor" diye konuştu.

"Yetkililerden yardım bekliyoruz"

Ağabeyi Mehmet Ali Yıldırım'ın 4 çocuğunun olduğunu ve kendisi hapisteyken bir evladının hayatını kaybettiğini de söyleyen İbrahim Yıldırım, "28 seneden beri bizim için yaşıyor haberini alabilmek büyük bir sevinç kaynağı olacak. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Bizimkisi bir çığlık, yüreğimizin yangınına bir damla su olmalarını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

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