Öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi! 11 öğretmen yaralandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüsün buzlanan yolda devrilmesi sonucu 11 öğretmen yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 10:55, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 11:35
Kamışlı Köyü İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenleri taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 30 D 2025 plakalı minibüs, Karlı köyü yakınında buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
11 ÖĞRETMEN YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 öğretmen, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.