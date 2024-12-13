Öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi! 11 öğretmen yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 öğretmen, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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