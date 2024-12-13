24 yaşındaki genç öğretmen hayatını kaybetti
Mardin'in Midyat ilçesinde minibüsün çarptığı öğretmen yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 11:08, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 11:25
Bağlar Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Şehit Mehmet Sait Barış Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmeni Hatice Taşpınar'a (24) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Taşpınar, ambulansla kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.